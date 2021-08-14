سيدات الميني فوتبول يهزمن الهند 9-0 ويتأهلن لـ قبل نهائي كأس العالم

واصل منتخب مصر لسيدات الميني فوتبول سلسله إنتصاراته في كأس العالم للسيدات بأوكرانيا

وتصدر منتخب مصر لسيدات الميني فوتبول مجموعته بالعلامه الكامله “تسع نقاط ” حصدها من الفوز علي جوانتمالا وصربيا والهند

وحقق منتخب مصر الفوز على منتخب الهند بنتيجة تسعة أهداف دون رد

ويعد منتخب مصر أول منتخب افريقي وعربي يشارك في كأس العالم للسيدات

في سياق أخر أطلق رئيس الإتحاد أحمد سمير دوري السيدات قبل أيام

وبدأ اتحاد الميني فوتبول نشاطاته منذ سبعة أشهر ونصف ويينطلق دوري مناطق وبطوله كأس مصر ودوري ممتاز ، ويفوز المنتخب الوطني ببطوله الامم الافريقية

وتم إطلاق الدوري النسائي والبراعم والناشئين حيث وصل السيدات الي كأس العالم وبجانب شباب تحت 23 سنه

لاعبات منتخب مصر للميني فوتبول :

١/ نورهان طارق عبد الله حسين

٢/ رنا علي نصر حسن علي

٣/مريم محمد عبدالهادى

٤/اسماء اسماعيل غريب محمد يوسف

٥/هند مجدى المر سى محمد

٦/سمر محمد سيد احمد نصر

٧/ساره اسامه بسيونى

٨/فاطمة الزهراء محمد متولي محمد

٩/ايمان ياسر مصطفي شاهين

١٠/اسماء بدر عبد الرسول عبد الرازق

١١/ايمان حسن عبد الرحيم قاسم

١٢/نورهان عمرو محمد جلال

١٣/مني السيد محمد السيد

١٤/يارا صبري السيد عفيفي القلشي

١٥/اميرة سمير لطفي مصطفي



المدير الفني رحاب ممدوح ، وأخصائي العلاج الطبيعي نهي عثمان ، المدرب العام عصام الشرقاوي ، مدرب الحراس فكري صالح ، وإداري الفريق علي الفقي ، والدكتور اشرف الليلي ، مرافقي البعثة اللواء طبيب محمد رضا عوض نائب رئيس الإتحاد .