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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان تطلق عرض بداية العام الدراسي الجديد في السعودية

نسيان
نسيان

أعلن وكيل شركة نيسان بالمملكة العربية السعودية ، عن حملتها الجديدة الخاصة بالعام الدراسي الجديد ، والتي تسمى " بداية ولا أروع ".

 

وأضاف وكيل نيسان داخل المملكة العربية السعودية بترومين ، ان السيارات التي سيتم ضمها للحملة الجديدة ، تعتبر موديلات 2021 و 2020 التي تشمل مميزات كالاسترجاع النقدي و الضمان الممتد و الصيانة المجانية وعروض التمويل المتنوعة وغيرها من المميزات الأخرى لعملائها.

 

وأوضح وكيل نيسان ان السيارة إكس تريل ، موديل 2021 ، تأتى بـ 7سنوات ضمان ممدد او 1,000,000كم ، و 7 سنوات زيت محرك مجانا او 250,000كم ، و 5 سنوات 30% خصم لقطع الغيار او 250,000كم ، و استرجاع نقدي حتى 5000 ريال .

 

اما السيارة كيكس موديل 2021 ، فتأتى بـ 7 سنوات ضمان ممدد او 1,000,000كم ، و 7 سنوات زيت محرك مجانا او 250,000كم ، و 5 سنوات 30% خصم لقطع الغيار او 250,000كم .

 

وتأتى ألتيما موديل 2021 ، بـ 7 سنوات ضمان ممدد او 1,000,000كم ، و 7 سنوات زيت محرك مجانا او 250,000كم ، و 5 سنوات 30% خصم لقطع الغيار او 250,000كم ، و استرجاع نقدي حتى 5600 ريال . 

 

بينما ماكسيما موديل 2020 ، فتأتى بـ 7 سنوات ضمان ممدد او 1,000,000كم، و 7 سنوات زيت محرك مجانا او 250,000كم، و 5 سنوات 30% خصم لقطع الغيار او 250,000كم ، و استرجاع نقدي حتى 11,000 ريال  .

 

ثم باترول موديل 2021 ، فتأتى بـ 7 سنوات ضمان ممتد او 1,000,000 كم ، و 100,000كم صيانة مجانية ، و 10 سنوات خدمة المساعدة على الطريق ، و عرض تمويل 50/50 بدون مرابحة .

 

وتابع وكيل نسيان في السعودية ان جميع العروض تخضع للشروط والأحكام .

المملكة العربية السعودية السيارات نيسان السعودية 2021 موديل 2021 العام الدراسي الجديد

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