نيسان تطلق عرض بداية العام الدراسي الجديد في السعودية

أعلن وكيل شركة نيسان بالمملكة العربية السعودية ، عن حملتها الجديدة الخاصة بالعام الدراسي الجديد ، والتي تسمى " بداية ولا أروع ".

وأضاف وكيل نيسان داخل المملكة العربية السعودية بترومين ، ان السيارات التي سيتم ضمها للحملة الجديدة ، تعتبر موديلات 2021 و 2020 التي تشمل مميزات كالاسترجاع النقدي و الضمان الممتد و الصيانة المجانية وعروض التمويل المتنوعة وغيرها من المميزات الأخرى لعملائها.

وأوضح وكيل نيسان ان السيارة إكس تريل ، موديل 2021 ، تأتى بـ 7سنوات ضمان ممدد او 1,000,000كم ، و 7 سنوات زيت محرك مجانا او 250,000كم ، و 5 سنوات 30% خصم لقطع الغيار او 250,000كم ، و استرجاع نقدي حتى 5000 ريال .

اما السيارة كيكس موديل 2021 ، فتأتى بـ 7 سنوات ضمان ممدد او 1,000,000كم ، و 7 سنوات زيت محرك مجانا او 250,000كم ، و 5 سنوات 30% خصم لقطع الغيار او 250,000كم .

وتأتى ألتيما موديل 2021 ، بـ 7 سنوات ضمان ممدد او 1,000,000كم ، و 7 سنوات زيت محرك مجانا او 250,000كم ، و 5 سنوات 30% خصم لقطع الغيار او 250,000كم ، و استرجاع نقدي حتى 5600 ريال .

بينما ماكسيما موديل 2020 ، فتأتى بـ 7 سنوات ضمان ممدد او 1,000,000كم، و 7 سنوات زيت محرك مجانا او 250,000كم، و 5 سنوات 30% خصم لقطع الغيار او 250,000كم ، و استرجاع نقدي حتى 11,000 ريال .

ثم باترول موديل 2021 ، فتأتى بـ 7 سنوات ضمان ممتد او 1,000,000 كم ، و 100,000كم صيانة مجانية ، و 10 سنوات خدمة المساعدة على الطريق ، و عرض تمويل 50/50 بدون مرابحة .

وتابع وكيل نسيان في السعودية ان جميع العروض تخضع للشروط والأحكام .