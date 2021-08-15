اقتصاد الإمارات|مجلس سيدات الشارقة يعزز مهارات منتسباته للارتقاء بالأعمال

اختتم مجلس سيدات أعمال الشارقة التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، مؤخرا، سلسلة من ورش العمل لمنتسباته هدفت إلى تزويدهن بأدوات المعرفة وتحفيزهن على الارتقاء في عالم الأعمال وكيفية وضع خطط للتعافي بعد جائحة كورونا.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية "وام"، أن برنامج المجلس شمل أربع ورش عمل تفاعلية أقيمت بالتعاون مع "33 فويسز" المتخصصة في مجال تعزيز الأداء وتسريع الأعمال تحت شعار "إعادة إنعاش المشاريع في مواجهة جائحة كوفيد-19" بمشاركة 48 عضوة تمحورت حول تزويدهن بالتجارب التعليمية اللازمة لتطوير مهاراتهن في مجال الأعمال ودعمهن للارتقاء في سلم النجاح والعمل على تعزيز منظومة ريادة الأعمال النسائية في إمارة الشارقة.

وقدّم ورش العمل التفاعلية نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين من ماستركارد وبنك المشرق لمناقشة الحلول المطروحة ووضع أطر عمل جديدة لمواجهة أبرز التحديات المرتبطة بممارسة الأعمال في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

و قالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة إن ورش العمل قدمت مجموعة من الإرشادات الموثوقة والمصادر التعليمية المتميزة لمنتسباتنا الأمر الذي ساعد على تمكينهن من المهارات اللازمة لوضع استراتيجيات أعمال فاعلة للحد من المخاطر المستقبلية وتعزيز قدرتهن على التكيف وتحويل التحديات إلى فرص واعدة لتحقيق النمو والتميز كما أتيحت الفرصة أمام المشاركات للتعلم من تجارب الخبراء والتعرف على أساسيات بناء المشاريع الناجحة .

بدوره قال مو عبدو مؤسس ورئيس منظمة "33 فويسز" نحن نؤمن بأهمية دور رائدات الأعمال والقياديات في المنطقة والعالم ويشرفني أن تتاح لي الفرصة للعمل مع مجلس سيدات أعمال الشارقة للمساهمة في دعم جهود النمو والتطوير خلال المرحلة المقبلة.

و وفق استطلاع أجراه المجلس شكّلت الورشة لقرابة 80 بالمائة من المشاركات اللواتي لم يكنّ على دراية بفوائد الخدمات المصرفية الرقمية للشركات منصة فاعلة للتعرف على العروض والخدمات الرقمية المصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتأكيد على أهمية الحفاظ على المرونة التشغيلية في فترة ما بعد الجائحة.

وحول ذلك قال مقدم الورشة فيكاس ثابار رئيس الخدمات المصرفية للأعمال ومنصة "نيو بيزنس" للخدمات المصرفية الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك المشرق ان بنك المشرق حرص بصفته داعما لريادة الأعمال والتنوع بين الجنسين على المشاركة في هذا الحدث حيث استعرض رؤيته لإلهام رائدات الأعمال اللاتي يشكلن جزءًا رئيسيًا من اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وزود رائدات الأعمال باستراتيجيات لإدارة شؤونهن المالية بكفاءة وطرق زيادة رأس المال وكذلك التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ونحن نتطلع إلى المشاركة في مبادرات مماثلة في المستقبل .

وأشار استطلاع آخر أجراه المجلس إلى أن 70 بالمائة من المشاركات في ورشة عمل ناقشت فيها آليات تمكين الشركات الصغيرة من النمو وتحسين عملياتها ومصادر التمويل والإجراءات وزيادة المبيعات من خلال توفير حلول دفع رقمية آمنة.

بدورها أكدت زينب دياكيت رئيس قسم المنتجات التجارية لدى شركة ماستركارد أهمية العمل مع مجلس سيدات أعمال الشارقة ومنظمة /33 فويسز/ لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحوّل الرقمي والنمو .

وقدمت إيمي بيترز رئيسة مجموعة التسويق والاتصال المؤسسي - بنك المشرق ورشة حول التميز في القيادة ناقشت خلالها دور المرأة القيادية في تحديد وبناء ثقافة العمل السليمة لتحقيق التميز المؤسسي والآليات اللازمة لاكتساب مهارات بناء الفريق وتنمية قدرات الموظفين لتحقيق النجاح.

كما قدمت نجوزي مجوا نائب الرئيس الأول الشراكات الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة ماستركارد ورشة عمل استهدفت تمكين قياديات العضوات في مجلس سيدات أعمال الشارقة من تعلم مهارات إدارة الأزمات والأوقات الصعبة وتنمية قدراتهن على التعافي والاستفادة من التجارب إلى جانب استكشاف طاقاتهنّ الكامنة وكيفية استثمارها بما يمكنهنّ من قيادة شركاتهنّ ومشاريعهنّ نحو مستقبل مزدهر.