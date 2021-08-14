الغردقة تستضيف مؤتمرا دوليا حول أحدث أساليب صناعة الأسمنت والخرسانة.. الإثنين

تستضيف مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر المؤتمر السنوى الأول لمصنعي الأسمنت والخرسانة والذى يعقد فى الفترة من 16 إلى 20 أغسطس الجاري، لمناقشة أحدث الأساليب التكنولوجية فى صناعة الأسمنت والخرسانة لخدمة أهداف رؤية مصر 2030 ومبادرة حياة كريمة لتطوير القري المصرية بجانب الطفرة الهائلة فى مشاريع البنية التحتية.

ويناقش المؤتمر إنتاج الخرسانة الجاهزة وأسباب تصدع المنشأت الخرسانية وطرق معالجتها، بجانب استعراض الخرسانة فائقة الأداء وصناعة الأسمنت ودورها فى التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومي، ويكشف عن تطور صناعة الخرسانة مع الأجيال الحديثة من حديد التسليح.

ويستعرض المؤتمر استخدمات تقنيات النانو تكنولوجي فى مجال صناعة الأسمنت ويستعرض مواصفات الأسمنت البوزولاني وأهم خصائصه، ويكشف عمليات التحكم فى طحن المواد الخام والأسمنت والأفران بمصانع الأسمنت، ليتم الإعلان بعدها عن توصيات الملتقي وأبرز المعلومات التى خرج بها لخدمة أهداف التنمية المصرية فى ضوء رؤية 2030 ومبادرة حياة كريمة لتطوير القري وتوفير البنية التحتية للمشاريع القومية.

وقال المهندس على حسن رئيس شركة نيفا كيم الراعية للمؤتمر، إن الملتقى جاء فى ذلك الوقت من أجل تقديم أحدث تكنولوجيا فى مجال الأسمنت والخرسانة في مصر فى ضوء المشاريع القومية الضخمة التى تشهدها البلاد فى الوقت الحالى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والذى أطلق أكثر من مبادرة للتطوير العمراني فى مصر.

وأكد المهندس على حسن على أهمية الملتقى لخدمة أهداف التنمية المستدامة فى رؤية مصر 2030 وتقديم أفضل تكنولوجيا فى الأسمنت والخرسانة لخدمة المشاريع القومية الحالية ومن ضمنها مدن الجيل الرابع وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والعلميين الجديدة بجانب مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.