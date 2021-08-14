حسن الخلق.. أحد علماء الأزهر: الله ربط الأخلاق بالعبادات

قال علي محفوظ أحد علماء الأزهر الشريف، إن قضية الأخلاق لها حيز كبير في الشريعة الإسلامية، مضيفا:" إذا أراد أحد أن يطبق تعاليم الدين في حياته عليه أن يحول الدين إلى برنامج عمل".



وأضاف علي محفوظ في حواره في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قضية الأخلاق ربطها الرسول بالإيمان بالله سبحانه وتعالى ويتم تدريس مادة الأخلاق في جامعة الأزهر في قسم العقيدة ".

وتابع علي محفوظ :" الفرد المسلم عليه أن يعمل على تحسين خلقه ويكون على خلق حسن في السراء والضراء وفي العسر واليسر ".

وأكمل علي محفوظ :" الله ربط العبادات والأخلاق، ففي فريضة الصلاة تم ربط الصلاة بالأخلاق لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وفي الصيام كتب علينا الصيام الابتعاد عن الحرام ".

ولفت علي محفوظ :" من الضروري أن يتحلى الإنسان بالأخلاق الحميدة وتلك الأخلاق تعني أن علاقة الإنسان محمودة مع ربه ودينه".