عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسن الخلق.. أحد علماء الأزهر: الله ربط الأخلاق بالعبادات

علي محفوظ
علي محفوظ

قال علي محفوظ أحد علماء الأزهر الشريف، إن  قضية الأخلاق لها حيز كبير في الشريعة الإسلامية، مضيفا:" إذا أراد  أحد أن يطبق  تعاليم الدين في حياته عليه أن يحول الدين إلى برنامج عمل".


وأضاف علي محفوظ  في حواره في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد"،  :"  قضية الأخلاق ربطها الرسول بالإيمان بالله سبحانه وتعالى ويتم تدريس مادة الأخلاق في جامعة الأزهر في قسم العقيدة ".

 

وتابع علي محفوظ :" الفرد المسلم عليه أن يعمل على تحسين خلقه ويكون على خلق حسن في السراء والضراء وفي العسر واليسر ".

 

وأكمل علي محفوظ :" الله ربط  العبادات والأخلاق، ففي فريضة الصلاة تم ربط الصلاة بالأخلاق  لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وفي الصيام كتب علينا الصيام الابتعاد عن الحرام ".

 

ولفت علي محفوظ :" من الضروري أن  يتحلى الإنسان بالأخلاق الحميدة وتلك الأخلاق تعني أن علاقة الإنسان محمودة مع ربه ودينه".

الاخلاق العبادات النبى محمد الأزهر اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

الجزائر تعلن تمديد الحجر الصحي في 40 ولاية

حصول هيونداي توسان 2022 على أفضل تصنيف للسلامة + 

أخبار التكنولوجيا| تسريبات تكشف تحفة شاومي القادمة Redmi 10.. ورسميا أوبو تعلن إطلاق هاتفها Oppo A16s

واحد تلو الآخر.. مصرع ٥ داخل غلاية زيت بالمنطقة الصناعية في أبو رواش

الإعلان رسميا عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2021 .. غدا

مفوضية اللاجئين فى مصر لصدي البلد: 42 ألفا و325 شخصا يستفيدون بصرف إعانات نقدية شهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 عمال يعتدون جنسيا على شاب من ذوي القدرات الخاصة في العجوزة

صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة..اختبار الـ DNA يثبت زواج إلهان عمر من شقيقها

بعد أيام من زفافها.. إصابة ياسمين الخطيب بفيروس كورونا

حسم الجدل.. الصحة: الموجة الرابعة لفيروس كورونا في ديسمبر

بعد تداول فيديو.. حقيقة حمل حفيد عمر الشريف| صور

صفقة الأهلي المرتقبة.. قرار مفاجئ من مدرب برايتون تجاه بيرسي تاو

لمدة 15 ساعة.. قطع الكهرباء عن 9 مناطق بالقليوبية اليوم

بعد تصريحات السيسي.. عقوبة التلاعب في شقق الإسكان الاجتماعي تصل للحبس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

فيديو

"زايد-3 ".. طلعات جوية لـ مهاجمة الأهداف المعادية فى ختام التدريب المصرى الإماراتى

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

سعرها 3000 جنيه .. لامبورجيني أغلى دجاجة تصل مصر

ده قراري.. تطورات جديدة في واقعة اعتداء محمد سامى على إيمي سالم

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ