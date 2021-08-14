الدوري الألماني.. فولفسبورج يفوز على بوخوم.. وشتوتجارت يكتسح جرويتر

فاز فريق فولفسبورج على نظيره بوخوم بهدف نظيف، في الجولة الأولى لبطولة الدوري الألماني.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق اللاعب الهولندي فيجورست في الدقيقة 22، ليمنح فريقه نقاط الانتصار الأول في الدوري.

وكان فيجورست قد أضاع ضربة جزاء لفولفسبورج في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.

وشارك محترفنا المصري عمر مرموش مع فولفسبورج في مباراة اليوم كبديل منذ الدقيقة 70.

وفي نفس الجولة، اكتسح شتوتجارت نظيره جرويتر فورت بخماسية مقابل هدف، وفاز هوفنهايم على أوجسبورج بأربعة أهداف دون مقابل.

وتعادل أرمينيا بينفيد مع فرايبورج سلبيًا، فيما انتهت مباراة باير ليفركوزن ويونيون برلين بالتعادل أيضًا بهدف لمثلهما.