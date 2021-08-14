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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة حياة كريمة

توفير 107 قطع أراض لإقامة مشروعات خدمية بقرى مطوبس في كفرالشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن توفير 107 قطع أراضٍ؛ لإقامة مشروعات خدمية عليها ضمن مبادرة حياة كريمة، سواء مدارس أو مشروعات صرف صحي، وإنقاذ نهري، ومجمعات زراعية، ومجمعات خدمية.


وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم توفير 32 قطعة أرض لإقامة مشروعات صرف صحي عليها، و24 قطعة لإقامة مدارس، و5 قطع لإقامة مجمعات خدمية، و5 قطع لإقامة مجمعات زراعية.

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وأضاف، كما تم توفير 11 قطعة لإقامة 11 مركز شباب، و5 قطع لإقامة وحدات صحية ومستشفيات، و5 لإقامة نقاط إسعاف، و6 لإقامة مجمعات حرفية صناعية، و5 مواقع لإقامة مجمعات سكنية، وإقامة وحدة حماية مدنية، و5 أسواق، و2 مواقف سيارات، وإنقاذ نهري.


وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه جارٍ تخصيص 70 قطعة أرض، وتم تسليم 35 قطعة أرض بدء العمل بها لإقامة المشروعات الخدمية بعدد من قرى مركز مطوبس، ضمن برنامج حياة كريمة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كفر الشيخ الرئيس عبد الفتاح السيسي صرف صحي مبادرة حياة كريمة حياة كريمة المشروعات

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