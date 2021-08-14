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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محدش هيجيب 100%.. رفعت فياض: المجاميع الفلكية لن تظهر في الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة

قال رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، تعليقا على نتيجة الثانوية العامة، إنه من المتوقع أن يكون هناك فارق بين نسب النجاح ونسب المجاميع المرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية .

 

وأضاف  رفعت فياض  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة “ صدى البلد “، :” متوقع أن يكون عدد الحاصلين على مجاميع مرتفعة قليل ويتناسب مع منطق الهرم الطبيعي لمعدلات درجات الطلاب  في الامتحانات”.

 

وتابع رفعت فياض:" لن نرى المجاميع الفلكية التي كان نراها على مدار الـ 20 سنة، مش هنلاقي طالب جايب 99.9 % أو طالب جايب 100% ".

 

وأكمل رفعت فياض:" اتوقع أن اوائل الثانوية العامة هذا العام لن تزيد مجاميعهم عن 96 أو 97 % وبالتالي الحد الأدنى في قبول كليات القمة  سيكون منخفضا، فعلى سبيل المثال سوف ينخفض تنسيق كليات الطب لـ 95 % ".

 

نتيجة الثانوية العامة 


قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حسم الجدل السائد بشأنها حيث قررت رسميا عقد مؤتمرا صحفيا لـ اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 يوم الثلاثاء الموافق ١٧ اغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم : سيتم خلال هذا المؤتمر الصحفي اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بكافة تفاصيلها ، وكذلك اسماء اوائل الثانوية العامة 2021.

 

وسوف يتواجد في مؤتمر اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور خالد عبد الغفار التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتيجة الثانوية العامة 2021 والمؤشرات الأولية لـ تنسيق الجامعات2021

 

ومن المقرر أن يتم بث مؤتمر اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ، عبر التلفزيون المصري والبث المباشر علي صفحة الوزارة واليوتيوب

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