خبيرة تغذية: السمنة قد تدفع الرجال للزواج مرة ثانية.. فيديو

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن السمنة تؤثر بالسلب على الأحبال الصوتية، مما قد يؤدي إلى مشكلة في الصوت، حيث أن صوت مريض السمنة أحيانًا يبدوا منخفضًا عن الطبيعي.

وأضافت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن مريض السمنة في الغالب محب للأكل، ولديه شهية مرتفعة، ويتناول قدرا كبيرا من الطعام، ولهذا يزيد وزنه بشكل كبير.

وأشارت إلى ضرورة عدم الاستسلام لزيادة الوزن، والعمل على إنقاصه؛ لعدم الإصابة بأمراض السمنة، لافتة إلى أن الزوج أحيانًا يهدد الزوجة التي تعاني من مرض السمنة، بالزواج عليها، وهذا الأمر غير جيد.