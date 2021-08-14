15 دقيقة .. هدوء فى مباراة الزمالك والإسماعيلي وفرصة وحيدة لزيزو

مرت 15 دقيقة ، من عمر مباراة الزمالك والإسماعيلي بالتعادل السلبي، فى اللقاء الذي يجمعهما علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الـ30 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
وبدأ الاسماعيلي بالضغط المتواصل فى اول دقيقة من عمر المباراة وخاصة عن طريق الأطراف الذي يسعي الزمالك لغلقها.
واعتمد الزمالك علي الكرات الطويلة خلف مدافعي الإسماعيلي لاستغلال سرعة الجزيري.
واهدر زيزو فرصة هدف محقق بعد عرضية ولا اروع من عبدالشافي لتمر من تحت أقدام زيزو بطريقة غريبة .
حراسة المرمى : محمود جنش
خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي
خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أحمد فتوح
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد الرازق شيكابالا و إسلام جابر و أيمن حفني وحميد أحداد ومروان حمدي.