15 دقيقة .. هدوء فى مباراة الزمالك والإسماعيلي وفرصة وحيدة لزيزو

مرت 15 دقيقة ، من عمر مباراة الزمالك والإسماعيلي بالتعادل السلبي، فى اللقاء الذي يجمعهما علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الـ30 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الاسماعيلي بالضغط المتواصل فى اول دقيقة من عمر المباراة وخاصة عن طريق الأطراف الذي يسعي الزمالك لغلقها.

واعتمد الزمالك علي الكرات الطويلة خلف مدافعي الإسماعيلي لاستغلال سرعة الجزيري.

واهدر زيزو فرصة هدف محقق بعد عرضية ولا اروع من عبدالشافي لتمر من تحت أقدام زيزو بطريقة غريبة .

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أحمد فتوح

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد الرازق شيكابالا و إسلام جابر و أيمن حفني وحميد أحداد ومروان حمدي.