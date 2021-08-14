أحمد موسى: الدولة لم تعطل مشروعا.. "تطور الريف يسير مع العاصمة الإدارية"

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي لـ مشروعات سكنية اليوم، إن الدولة المصرية تشهد تطويرا كبيرا في البنية التحتية مثل شبكة الطرق وغيرها.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مجلس الشيوخ في أمريكا وافق على أكثر من تريليون دولار لتحديث البنية التحتية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "مصر فتحت ملف تطوير البنية التحتيية في مختلف محافظات الجمهورية منذ سنوات، وهناك تطوير في كافة القطاعات".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الدولة لم تعطل مشروعا، ويتم تنفيذ في كل المشاريع بالتوازي، وجاري العمل على مشروع تطوير الريف المصري بالتوازي مع أعمال إنشاء العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة".



افتتاحات الرئيس السيسي اليوم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو، والذي يضم 63 عمارة، بإجمالي 1512 وحدة سكنية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتم التحرك فى سياق وتصور متكامل للدولة المصرية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاحه اليوم العديد من المشروعات السكنية فى مدينة بدر، أن قضية الوعي هى أخطر قضية تواجه المجتمعات على مستوى العالم.

وتابع الرئيس السيسي:"النمو السكاني فوق طاقة الدولة يترتب عليه ممارسات وسلوكيات وسيؤدي إلى تدمير الدولة وكاد أن يدمر الدولة فى 2011".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن دعم الدولة المصرية للمواطن المصري في 10 سنوات ، يصل إلى 3 تريليونات جنيه مصري.

