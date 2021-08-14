أحمد موسى: الرئيس السيسي يسعى إلى إسعاد المصريين.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي لـ مشروعات سكنية اليوم، إن الرئيس السيسي يسعى إلى إسعاد المصريين عن طريق تنفيذ المشروعات القومية التي توفر للمواطن حياة كريمة .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" كل مسؤول في الدولة يعمل عمل ميداني ويتفقد كل المشروعات التي يتم تنفيذها في نطاق تخصصه ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي افتتح اليوم وحدات سكنية في مدينة بدر لموظفين العاصمة الإدارية الجديدة وتلك الوحدات السكنية متشطبة بالكامل ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" يتم توفير كل الخدمات داخل وحدات مدينة بدر، وتم تطوير شبكة الطرق لما يتناسب مع الانتقال للجمهورية الجديدة بالعاصمة الإدارية".



افتتاحات الرئيس السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو، والذي يضم 63 عمارة، بإجمالي 1512 وحدة سكنية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتم التحرك فى سياق وتصور متكامل للدولة المصرية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاحه اليوم العديد من المشروعات السكنية فى مدينة بدر، أن قضية الوعي هى أخطر قضية تواجه المجتمعات على مستوى العالم.

وتابع الرئيس السيسي:"النمو السكاني فوق طاقة الدولة يترتب عليه ممارسات وسلوكيات وسيؤدي إلى تدمير الدولة وكاد أن يدمر الدولة فى 2011".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن دعم الدولة المصرية للمواطن المصري في 10 سنوات ، يصل إلى 3 تريليونات جنيه مصري.