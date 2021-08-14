بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

يستضيف النادي الأهلي منافسه إنبي، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على استاد الأهلي we السلام.

ويسعي النادي الاهلي لتحقيق الفوز والحصول علي الثلاث نقاط أملا في خطف صدارة ترتيب الدورى المصري من الزمالك حال تعثره أمام الاسماعيلي اليوم.

علي جانب أخر يحاول حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي تحقيق الفوز لتحسين نركز الفريق في جدول ترتيب الدوري المصري .

أرقام حلمي طولان ضد الاهلي



- لعب حلمي طولان ضد الاهلي 21 مباراة حينما كان مديرا فنيا لـ حرس الحدود والمصري وبتروجيت وإتحاد الشرطة والزمالك وسموحة وطلائع الجيش والاتحاد السكندري وإنبي

- حقق حلمي طولان الفوز علي الاهلي في مناسبتين فقط المرة الاولى حينما كان مدربا لحرس الحدود موسم 2012-2013 بتيجة 3-0

المرة الثاني حقق حلمي طولان الفوز علي الأهلي حينما كان مدربا لـ الاتحاد السكندري موسم 2018-2019 بنتيجة 3-4

وتعادل حلمي طولان مع الأهلي في ثلاث مواجهات

- خسر حلمي طولان أمام الاهلي في 16 لقاء سابق أكبرها مع الزمالك في بطولة دورى أبطال إفريقيا 2013 بنتيجة 4-2



واعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة انبي مساء اليوم بملعب السلام ضمن منافسات مسابقة الدروي.

وضمت التشكيلة محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه أكرم توفيق وياسر أبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات ومحمود كهربا ووالتر بواليا.

ووصل الفريق إلى ملعب الأهلي we السلام، استعدادًا لخوض مباراة إنبي في إطار منافسات الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على تفقد أرضية الملعب قبل نزول اللاعبين لإجراء عمليات الإحماء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في التاسعة مساء اليوم على ملعب الأهلي we السلام، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على إنبي، وحصد نقاط المباراة الثلاث، ومواصلة المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة إنبي وفي رصيده 65 نقطة جمعها على مدار 29 جولة، بعدما حقق الفوز في 19 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا».

وتعادل في 8 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

ويخوض إنبي مباراة اليوم في المركز السابع برصيد 39 نقطة، جمعها من 29 مباراة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 12 مباراة، وخسر في 8 مباريات

استبعد جراهام بوتر المدير الفني لفريق برايتون، الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق، من مباراة بيرنلي، التي تقام حاليا، على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة الأولى، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأعربت الجماهير الجنوب إفريقية عن غضبها من قرار مدرب برايتون، باستبعاد بيرسي تاون من مباراة بيرنلي، حيث كتب المشجعين على تويتر:" يجب عليهم بيعه فقط طالما لا يعتمدوا عليه،.إنه لاعبا أساسيا، واستبعاده من مباراة اليوم، يعني خروجه من خطط المدرب".

فيما كتب مشجع آخر:" ليخسر برايتون ما دام تاو غير موجود".

كان جراهام بوتر المدير الفني لفريق برايتون، اعترف، الخميس الماضي، بوجود اهتمام من خارج انجلترا بضم لاعب الفريق بيرسي تاو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعد النادي الأهلي، أبرز المهتمين، بالتعاقد مع بيرسي تاو، بناء على طلب بيتسو موسيماني، المدير الفني للمارد الأحمر، إلا أن نادي بيراميدز دخل في الصفقة مؤخرا.

تفاصيل عرض بيراميدز لخصم بيرسي تاو من الأهلي:

كتب نوهو آدامز الصحفي بشبكة "GHANA soccer" الغانية، مؤخرا، عبر حسابه على “تويتر” : “إن بيراميدز عرض على نادي برايتون ضم بيرسي تاو، بقيمة 4 ملايين يورو، وهو ضعف العرض الذي قدمه الأهلي لضم اللاعب، والبالغ 1.8 مليون دولار”.

وأكد الصحفي أن بيرسي تاو لا يريد الانضمام إلى بيراميدز وقام نادي برايتون بتسجليه للمشاركة في الدوري الإنجليزي.

ويعد بيرسي تاو واحدا من أهم لاعبي منتخب جنوب إفريقيا فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها والخبرات الكبيرة التى يتمتع بها، ويطلق عليه البعض ميسي جنوب إفريقيا.