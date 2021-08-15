رئيس مشروعات النواب:تأسيس مناطق حرفية جديدة يقلل فاتورة الاستيراد ويوفر فرص عمل

أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة بمجلس النواب أن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من تأسيس مناطق حرفية جديدة توجه هام جدا، موضحا ان البرلمان ينسق مع الحكومة بخصوص هذا الملف ، كما ان التنسيق يتم في إطار منظومة متكاملة .

قال رئيس لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التنسيق بين البرلمان و الحكومة يشمل تنفيد توصيات تتعلق بالخريطة الاستثمارية لكل محافظة بما يوفر فرص العمل للشباب من خلال الصناعات الجديدة و تقليل الاستيراد من الخارج .

أشار رئيس لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة بمجلس النواب إلى أن المشروعات الصغيرة من شأنها توفير مميزات وحوافز كبيرة وفرص عمل للشباب و المجمعات الصناعية بطبيعة الحال ستنضم من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي .

قال رئيس لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة بمجلس النواب ان تصريحات الرئيس ستجد نتائج ملموسة على ارض الواقع مثلها مثل مشروع حياة كريمة على سبيل المثال و الذي سيكون له مردود ايجابي على ارض الواقع ، موضحا ان توصيات اللجنة البرلمانية تتضمن اليات التنفيذي بالتنسيق مع الحكومة.

الجدير بالذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد إنه سيتم إنشاء مناطق جديدة للحرفيين، موضحا: «الدولة مش هتعمل أي حاجة إلا زي الكتاب ما بيقول».

وأضاف خلال لقائه مع الأسرة المصرية، على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية اليوم: «أنا عايز أول ما نوفر الفرصة؛ الكل يجري عليها»، مؤكدا أن الدولة تسعى لإتاحة 15 مناطق حرفية جديدة.