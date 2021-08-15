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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مشروعات النواب:تأسيس مناطق حرفية جديدة يقلل فاتورة الاستيراد ويوفر فرص عمل

النائب محمد كمال
النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة

أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة بمجلس النواب  أن  ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من تأسيس  مناطق حرفية جديدة  توجه هام جدا، موضحا ان البرلمان ينسق مع الحكومة بخصوص هذا  الملف ، كما ان التنسيق يتم في إطار منظومة متكاملة .

 

قال رئيس لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة بمجلس النواب  في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التنسيق بين البرلمان و الحكومة يشمل تنفيد توصيات تتعلق بالخريطة الاستثمارية لكل محافظة بما يوفر  فرص العمل للشباب من خلال الصناعات الجديدة  و تقليل  الاستيراد من الخارج .

 

أشار رئيس لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة بمجلس النواب إلى أن  المشروعات الصغيرة من شأنها توفير مميزات وحوافز كبيرة وفرص عمل للشباب و المجمعات الصناعية بطبيعة الحال ستنضم من  الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي .

 

 قال رئيس لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة بمجلس النواب ان تصريحات الرئيس ستجد نتائج ملموسة على ارض  الواقع مثلها مثل  مشروع حياة كريمة على سبيل المثال و الذي سيكون له مردود ايجابي على ارض الواقع ، موضحا ان توصيات اللجنة البرلمانية تتضمن  اليات التنفيذي بالتنسيق مع الحكومة.

  

الجدير بالذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد إنه سيتم إنشاء مناطق جديدة للحرفيين، موضحا: «الدولة مش هتعمل أي حاجة إلا زي الكتاب ما بيقول».

 

وأضاف خلال لقائه مع الأسرة المصرية، على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية اليوم: «أنا عايز أول ما نوفر الفرصة؛ الكل يجري عليها»، مؤكدا أن الدولة تسعى لإتاحة 15 مناطق حرفية جديدة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة البرلمان المشروعات الصغيرة المجمعات الصناعية

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