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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ما يحدث غير طبيعي.. أحمد موسى: طالبان تصل عاصمة أفغانستان خلال ساعات

احمد موسى
احمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن  المخابرات الأمريكية  أكدت أن حركة  طالبان سوف تصل للعاصمة الأفغانية  كابول بعد 3 أشهر، وبالأمس أعلنوا أن طالبان يصلون للعاصمة كابول بعد أيام.

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ": "من الممكن أن تكون كابول تحت سيطرة طالبان  خلال ساعات".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "ما يحدث في أفغانستان غير طبيعي ويعود بنا لسنوات طويلة عانت فيها أفغانستان “، مضيفا: ”أمريكا تدرب الجيش الأفغاني منذ 20 عاما وأنفقوا على تدريبهم 88 مليار دولار، والجيش الأفغاني غير قادر على مواجهة حركة طالبان".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "جو بايدن أكد أنه سوف يسحب القوات الأمريكية من أفغانستان وبدأت القوات الأمريكية في الانسحاب"، مضيفا: "طالبان تتحرك بحرية في أفغانستان وعلم طالبان منتشر في أفغانستان".

 

حركة طالبان 

أطلقت حركة طالبان هجمات واسعة النطاق على ثلاث مدن في مناطق متفرقة بالبلاد، وذلك مع فرض سيطرتها على 18 إقليما من الـ34 إقليما في أفغانستان.


وقال المتحدث باسم إقليم بلخ شمال البلاد -حسب ما نقلته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية- إن طالبان هاجمت مدينة مزار الشريف من عدة جبهات، لكنه لم يوضح أي معلومات عن مدى تقدم المسلحين أو الخسائر التي تكبدتها القوات الأفغانية.


ونقلت الوكالة تصريحات عن المتحدث باسم حركة طالبان زبيح الله مجاهد، إن مسلحي الحركة يحرزون تقدما تجاه عاصمة إقليم بلخ، كما صرح بأن القوات الأفغانية تكبدت خسائر كبيرة.
وأشارت الوكالة إلى أن مجاهد ادعى أيضا دخول مسلحي الحركة مدينة شارانا في إقليم بكتيكا جنوب شرق البلاد.


وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر، دون الكشف عن هوياتها، أن طالبان أطلقت هجمات ثقيلة العيار على مدينة جاردز عاصمة إقليم بكتيا، كما حاصرت طالبان اللواء 203 التابع للجيش الأفغاني وكذلك مراكز الشرطة في المدينة، ما دفع قوات الشرطة إلى التراجع للمقر الرئيسي للشرطة في الإقليم

طالبان أفغانستان أحمد موسى اخبار التوك شو حركة طالبان

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