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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبدالمحسن سلامة يوضح أهم رسائل الرئيس السيسي خلال حفل الإفطار مع الأسرة المصرية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد  الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، ، إن لقاء الرئيس السيسي اليوم بالأسرة المصرية كان مهم للغاية لأنه تطرق لأمور شديدة الحساسية، مشيرا إلى أن حديث الرئيس مع هذه الفئات والاستماع لها ولوجهة نظرها، هي رؤية محسوبة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

أشار عبد المحسن  خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة “اكسترا نيوز” أن  الرئيس حريص على أن يسمع بنفسه بعفوية من المواطنين أنفسهم؛ مرددا: "عندما تتعلق القصة بالإسكان العشوائي، وهناك نوعان من السكن العشوائي أولهما خطر والآخر غير مخطط، واليوم مصر لا يوجد بها إسكان عشوائي ذات طبيعة خطرة، وتم ذلك من خلال مشروعات علاقة أطلقتها الدولة قضت على الإسكان العشوائي داهم الخطورة، لأن الحفاظ على حياة البشر أمر شديد الأهمية".

 

قال: "الرئيس منذ أن تولى وهو يضع نصب عينيه تلك الآفة التي كانت منتشرة في العديد من المحافظات والقضاء عليها هو أمر يدعو إلى الفخر، كما دشن الرئيس مشروع القرن (حياة كريمة) الذي يهتم بتطوير الريف المصري".

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح اليوم عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر.


وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014 ، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

 

وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث تؤكد دائما إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.


وقامت الدولة بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها المناسبة لجميع فئات المجتمع، ونخص بالذكر المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً في مصر والتي توفر لهم الدولة «مشروعات الإسكان الاجتماعي» بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير بها الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.

 

كما صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن بداية افتتاحات العاصمة الإدارية الجديدة سيكون بسكن العاملين المنتقلين بإجمالي 9024 وحدة سكنية، مشيرا إلى المرحلة تم الانتهاء منها بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وجارٍ العمل فى المرحلة الثانية بإجمالى 4704 وحدة سكنية.


وأضاف "الجزار" أن مشروع إسكان المنتقلين للعاصمة الإدارية يتكلف 3.2 مليار جنيه، منوها بأن إجمالى الوحدة تتضمن 3 غرف بمساحة إجمالية 118 مترا كاملة التشطيب.


وتابع وزير الإسكان، أن المرحلة الأولى للإسكان الاجتماعى من الامتداد الشرقى بمدينة بدر بإجمالى 3720 وحدة، منوها بأن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى الخامس والسابع تتضمن 14 ألفا و400 وحدة سكنية.  

 

لفت إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى بالحى الخامس بمدينة بدر يبلغ حوالي 14 ألفا و400 وحدة سكنية بتكلفة 2.9 مليار جنيه تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

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