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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية تطالب بتفعيل دور الرائدات الريفيات لخفض معدلات الإنجاب

النائبة ايناس عبدالحليم
النائبة ايناس عبدالحليم عضو مجلس النواب

قالت النائبة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن الدولة إتاحت كافة وسائل تنظيم الأسرة بشكل مجاني منذ فترة طويلة من أجل دعم صحة المرأة في المقام الأول وثانيا لمجابهة الزيادة السكانية، لافتة إلى أن إطلاق حملة تقدم خدمات الصحة الإنجابية في 10 محافظات خطوة داعمة تجاه خفض معدلات الإنجاب.

 

طالبت " عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بتفعيل دور الرائدات الريفية من خلال حملات طرق الأبواب التي يتم تنسيقها من فبل القومي للمرأة ووزارة الصحة، معقبة " ده هيساهم في إيجاد توعية فعالة للمرأة".

 

وناشدت عضو لجنة الصحة، بإيجاد فكر مختلف ومبدع لحملات التوعية الإعلامية الخاصة بتنظيم الأسرة، خاصة أن هذه الحملات يخصص لها مبالغ مالية ضخمة لذا فيجب علينا إستغلال هذه الأموال بشكل أمثل.

 

واختتمت النائبة، نسعي لخفض معدلات الإنجاب من أجل منح المواطن حياة كريمة ومستوى معيشي جيد

 

 

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وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت إطلاق حملة تنشيطية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في 10 محافظات تحت شعار "حقك تنظمي"، وذلك خلال الفترة من يوم 15 أغسطس وحتى يوم 26 من الشهر ذاته، ضمن الحملات الدورية التي تجريها الوزارة في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المحافظات التي تشملها الحملة هي (القليوبية، الدقهلية، الإسكندرية، دمياط، الفيوم، يني سويف، ، المنيا، أسيوط، قنا، الأقصر)، لافتًا إلى توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة بجميع الإدارات الصحية ضمن الحملة، بالإضافة إلى تقديم خدمات المشورة لرفع الوعى الصحي عن خدمات ووسائل تنظيم الأسرة ومردودها على صحة الأم والطفل.

 

وأضاف "مجاهد"، أنه سيتم تنفيذ الحملة على مرحلتين، الأولى من يوم 15 إلى يوم 19 من الشهر الحالي، والمرحلة الثانية تنطلق في الفترة من يوم 22 وحتى يوم 26 من نفس الشهر ، مؤكدًا تقديم وخدمات ووسائل تنظيم الأسرة من خلال فريق طبي متخصص،  لافتًا إلى صرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان عن طريق الوحدات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

 

ومن جانبه أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن وزارة الصحة تعمل على توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة بجميع الإدارات، فضلاً عن استهداف القرى الفقيرة التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، موضحاً أنه ستتم إقامة معارض لنوادي المرأة أثناء الحملة لتنمية قدراتها الذاتية وإكسابها المزيد من الخبرات مما يساعد علي تمكينها اقتصاديا، حيث يتم من خلالها عرض المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادي المرأة. 

 

ويأتي ذلك إيماناً بدعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرارات خاصةً قرار الإنجاب، وبهدف تحسين الخصائص السكانية، ويتم ذلك ضمن أنشطة مشروع تكامل خدمات الصحة الإنجابية وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ودعم من الاتحاد الأوروبي.

وزارة الصحة الرائدات الريفية معدلات الإنجاب تنظيم الأسرة حياة كريمة

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