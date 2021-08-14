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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بعد حديث الرئيس السيسي | مكاسب إنشاء مناطق جديدة للحرفيين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تنفذ المشروعات بجودة كبيرة جدا، معقبا: «الدولة مش هتعمل حاجة إلا زي ما الكتاب بيقول، وأنا قاعد معاها كده حتة حتة».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بـ حفل «الإفطار مع الأسرة المصرية»، على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، أن «هناك تصميمات كثيرة للمناطق الحرفية لنقل الناس إليها»، مردفا: «خلونا ندى فرص عمل للناس المحيطة بالمكان، بس انتو ساعدونا إنكم تثقوا فى أنفسكم ومش هقول تطولوا بالكم علينا، الـ15 منطقة إللي بنتكلم عليهم أقل ما فيها لو عايز اعملهم النهارده ممكن يكلفونا أكتر من 15 مليار جنيه».

وتتوالى التحذيرات.. الرئيس السيسي: النمو السكاني كان سيدمر الدولة في 2011.. والوعي أخطر قضية تواجه المجتمعات.. ونواب: المواجهة أصبحت مسئولية الجميع.. ويجب النظر لها بعين الاعتبار

توفر حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة

وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي، رئيس اتحاد العمال بالإسكندرية، إن الاهتمام بالحرف الصغيرة، يوسع نطاقات العمل والاهتمام بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد البدوي، في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن دول صناعية كبرى كالصين يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الحرف الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأفاد رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، أن البنك المركزي خصص مبادرة بمبلغ 200 مليار جنيه، للاهتمام بمثل تلك الصناعات والحرف الصغيرة.

وأشار البدوي إلى أن «الاهتمام بالصناعات والحرف يقوي الاقتصاد بشكل كبير، إضافة إلى تقليل معدل البطالة في الفترة القادمة، ويوفر حياة كريمة للعمالة الغير منتظمة، وتحسين الحالة المادية لهم».

إنشاء مناطق جديدة للحرفيين

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم إنشاء مناطق جديدة للحرفيين، موضحا: «الدولة مش هتعمل أي حاجة إلا زي الكتاب ما بيقول».

وأضاف خلال لقائه مع الأسرة المصرية، على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية صباح اليوم: «أنا عايز أول ما نوفر الفرصة؛ الكل يجري عليها»، مؤكدا أن الدولة تسعى لإتاحة 15 منطقة حرفية جديدة.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح اليوم، عددا من المشروعات السكنية المتنوعة في مدينة بدر.

وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

السيسي: الدولة مابتتفرجش ولكنها تسيطر وتنظم وتضمن حقوق الناس.. 3 تريليونات جنيه فاتورة الدعم من الدولة في 10 سنوات.. النمو السكاني كاد يؤدي لتدمير الدولة عام 2011

مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة

وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث تؤكد دائما إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.

ووفرت الدولة مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها المناسبة لجميع فئات المجتمع، ونخص بالذكر المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً في مصر والتي توفر لهم الدولة «مشروعات الإسكان الاجتماعي» بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير بها الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.

السيسي الرئيس السيسي مدينة بدر المشروعات السكنية الاسكندرية

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