بسيطة ومحتشمة .. شاهد إطلالة جيانا فاروق في عقد قرانها

احتفلت اليوم البطلة المصرية جيانا فاروق نجمة منتخب مصر للكاراتيه، بعقد قرانها على المهندس محمد سامى في حفل بسيط.

تفاصيل إطلالة جيانا فاروق

وأطلت جيانا فاروق بإطلالة بسيطة ومحتشمة خطفت الأنظار، مرتدية فستانًا باللون الأبيض مجسم ومطرزا بطريقة بسيطة.

واستكملت جيانا فاروق إطلالتها في عقد القران بارتداء الحجاب البسيط بدون أي تكليف.

أما عن اللمسات الجمالية، فاعتمدت جيانا فاروق على المكياج الجذاب، ففضلت أن تضع اللون الأحمر في الشفاه مع لمسات بلاشر على الوجنتين وابراز العين بالكحل الأسود والماسكرا.

عقد قران جيانا فاروق

أولومبياد طوكيو

وسطرت جيانا فاروق، اسمها باحرف من نور في تاريخ المشاركات المصرية في الأولمبياد وفي تاريخ لعبة الكاراتية، باعتبارها أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية تحقق ميدالية في منافسات الكاراتية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .



وحققت لاعبة المنتخب المصري للكاراتيه جيانا فاروق (26 عاما) ميدالية برونزية رابعة لمصر في أولمبياد طوكيو بعد خسارتها في الدور نصف النهائي لوزن 61 كيلوجراما من بطلة الصين.