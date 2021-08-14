بدء تصوير حكاية وأنا قبلت لإلهام شاهين

أعلن المؤلف أيمن الشايب عن إنطلاق تصوير حكاية تحمل اسم "وأنا قبلت"، وهي إحدى حكايات مسلسل"زي القمر"، الذي بدأ عرض حكاياته في شهر مارس الماضي، والتي قامت ببطولتها الفنانة إلهام شاهين، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أيمن الشايب منشورًا قال فيه :"الحمد لله انطلق تصوير حكاية وأنا قَبِلت وهي دراما إجتماعية تدور في خمس حلقات ضمن مسلسل زي القمر، قصة وسيناريو وحوار أيمن الشايب، إنتاج شركة سيلميديا للأستاذة مها سليم، منتج فني أخواتي الكبار تامر فتحي وأحمد فرغلي، وإخراج الأستاذ معتز حسام الدين، دعواتكم بالتوفيق وأمنياتكم بأن تُستكمل على خير وتنال إعجابكم بإذن الله".

أحداث المسلسل :

تدور أحداث مسلسل زي القمر في إطار اجتماعي يتناول تجسيد عدد من القضايا والمشاكل التي تعاني منها السيدات في المجتمع منها الخيانة الزوجية، ويضم عديدًا من الحكايات المتصلة المنفصلة التي تتكون أحداثها من 5 حلقات