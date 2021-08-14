عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء تصوير حكاية وأنا قبلت لإلهام شاهين

الهام شاهين
الهام شاهين

أعلن المؤلف أيمن الشايب عن إنطلاق تصوير حكاية تحمل اسم "وأنا قبلت"، وهي إحدى حكايات مسلسل"زي القمر"، الذي بدأ عرض حكاياته في شهر مارس الماضي، والتي قامت ببطولتها الفنانة إلهام شاهين، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أيمن الشايب منشورًا قال فيه :"الحمد لله انطلق تصوير حكاية وأنا قَبِلت وهي دراما إجتماعية تدور في خمس حلقات ضمن مسلسل زي القمر، قصة وسيناريو وحوار أيمن الشايب، إنتاج شركة سيلميديا للأستاذة مها سليم، منتج فني أخواتي الكبار تامر فتحي وأحمد فرغلي، وإخراج الأستاذ معتز حسام الدين، دعواتكم بالتوفيق وأمنياتكم بأن تُستكمل على خير وتنال إعجابكم بإذن الله".

أحداث المسلسل :

 

تدور أحداث مسلسل زي القمر في إطار اجتماعي يتناول تجسيد عدد من القضايا والمشاكل التي تعاني منها السيدات في المجتمع منها الخيانة الزوجية، ويضم عديدًا من الحكايات المتصلة المنفصلة التي تتكون أحداثها من 5 حلقات

وأنا قبلت إلهام شاهين أيمن الشايب مسلسل زي القمر زي القمر

موضوعات متعلقة

بعد يومين على طرحها.. لو هتسيب لـ حماقي تحقق 3 ملايين مشاهدة

الفنان هادى خفاجة يكشف تطورات حالة والده الصحية بعد فقد النطق | خاص

محمد ثروت يكشف لصدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من بنك الحظ

سر سفر ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا بعد مرضها| خاص

متابعة دقيقة .. بشرى تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا

نشرة الفن: حقيقة حمل هنا الزاهد.. كواليس خلاف أيمن بهجت قمر وخالد الغندور.. أحمد زاهر يكشف حقيقة اعتدائه على صحفي

أيمن بهجت قمر يكشف كواليس مشكلته مع خالد الغندور .. فيديو

شعر بالاكتئاب من قلة العمل .. معلومات صادمة عن الفنان الراحل عبد الله الشرقاوي

ترشيحاتنا

هل يجوز صيام عاشوراء منفردا أم يجب قبله تاسوعاء ؟

ارتفاع كبير في حصيلة ضحايا زلزال هايتي

وداعاًً للصلع .. اختراع لصقة جديدة تعيد الشعر بفروة الرأس

من أسرة متفوقة.. الأولى في الثانوية الأزهرية : أذاكر 14 ساعة يوميا.. وأشكر أسرتي

طالبان تقترب من كابول.. وتحرك عاجل من بايدن

60 دقيقة.. إنبي يحاول تقليص الفارق أمام الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كل اللوم علي الدراويش.. تعليق نارى من إبراهيم سعيد على مبارة الزمالك و الإسماعيلى

إيهاب جلال يقاطع المؤتمر الصحفي للقاء الزمالك

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 .. 4 طلاب حصلوا على 100%

الرئيس السيسي عن حل مشكلة الإيجار القديم: أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق

نتيجة الثانوية العامة.. السيسي: انخفاض المجاميع لا يعني عدم دخول الطلاب كليات القمة

الزمالك يهزم الإسماعيلي 2-0 في عقر داره ويوسع الفارق عن الأهلي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نورويتش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

فيديو

يكفر ذنوب سنة.. فضل وموعد صيام عاشوراء وتاسوعاء

"زايد-3 ".. طلعات جوية لـ مهاجمة الأهداف المعادية فى ختام التدريب المصرى الإماراتى

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

سعرها 3000 جنيه .. لامبورجيني أغلى دجاجة تصل مصر

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

مصطفى الشيمى يكتب: قسمة مطولة

محمود البسيوني يكتب: جزء من الحقيقة

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ