قيود كورونا و ذكرى 11 سبتمبر.. تحذيرات من هجمات إرهابية في الولايات المتحدة

حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من هجمات وأعمال عنف محتملة في الولايات المتحدة، مع اقتراب ذكرى هجمات 11 سبتمبر وبالتزامن مع إعادة فرض قيود وإجراءات احترازية في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز"، أوضحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن الولايات المتحدة "في بيئة تهديدات عالية"، يغذيها الاستياء من الإجراءات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، والمتطرفون الذين تحركهم دوافع الكراهية العنصرية والعرقية.

وقالت الوزارة في نشرة أصدرتها أمس الجمعة، إن الضغوط الناجمة عن القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا "ساهمت في زيادة التوترات المجتمعية ومخاطر مؤامرات المتطرفين المحليين، وقد تساهم في زيادة أعمال العنف هذا العام".

ونبهت الوزارة إلى أن تنظيم القاعدة أصدر نسخة من مجلته الصادرة بالإنجليزية "إنسباير" للمرة الأولى منذ 4 سنوات، مرجحة أن هدف التنظيم هو إحياء الذكرى 20 لهجمات 11 سبتمبر 2001.

وحذرت وزارة الأمن الداخلي من أن الذكرى السنوية لهجمات 11 سبتمبر والاقتراب من موسم الأعياد الدينية "يمكن أن يكون بمثابة حافز لأعمال العنف الموجهة".

وكان متطرفون محليون أمريكيون تحركهم دوافع كراهية دينية وعرقية قد هاجموا دور عبادة وأماكن تجمعات أخرى في مناسبات سابقة، لكن وزارة الأمن الداخلي لم تحدد بشكل واضح في نشرتها هذا العام أي تهديدات محتملة لأماكن بعينها.

وكانت الوزارة قد أعربت في نشرات سابقة عن مخاوف من هجمات إرهابية محتملة، سواء كانت محلية من جانب أفراد مدفوعين بمظالم شخصية أو معتقدات فكرية متطرفة، أم من جانب جهات أجنبية.

وأوضحت الوزارة أن وسائل إعلام صينية وروسية وإيرانية ساهمت في ترويج نظريات مؤامرة بشأن منشأ فيروس كورونا وتأثيرات اللقاحات المضادة له، وبالغت في تناولها الإعلامي للدعوات المنتشرة لممارسة العنف ضد ذوي الأصول الآسيوية.

وحذرت وزارة الأمن الداخلي في نشرة سابقة أصدرتها في مايو الماضي من أن متطرفين محليين قد يستغلون تخفيف قيود مكافحة كورونا في وقت سابق من هذا العام لشن هجمات على نطاق أوسع.

ونقلت "سكاي نيوز" عن وزير الدفاع البريطاني بن والاس تحذيره من أن تنظيم القاعدة قد يعود للتمركز في أفغانستان مع تدهور الموقف الأمني بشدة هناك، وانتقد والاس قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان.

وقال والاس "أنا قلق للغاية لأن الدول الفاشلة تشكل بيئة خصبة للإرهابيين، ولذا لم يكن هذا هو الوقت المناسب لقرار الانسحاب من أفغانستان لأن تنظيم القاعدة قد يعود وسيرغب بالتأكيد في بيئة خصبة كهذه".