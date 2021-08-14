حياة كريمة .. بدء إنشاء مجمع زراعي بقرية سنتريس في المنوفية

تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، البدء في إنشاء المجمع الزراعي الجديد بقرية سنتريس ،وذلك بحضور رمضان محمدي رئيس الوحدة المحلية بسنتريس ، وحسام حسن سكرتير الوحدة ،والشركة المنفذة للمبادرة.

حيث تم عمل الشدة الخشبية تمهيداً لصب القواعد العادية الميتة الخاصة بالمجمع ، وأكد سرور أنة سيتم إنشاء وتنفيذ المجمع الزراعي بسنتريس علي مساحةحوالي 1116م² تقريبا وذلك ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون ،.

ويتضمن هذا المجمع إنشاء وحدة زراعية ووحدة طب بيطري، وتعاون زراعي ، وبنك تنمية وإئتمان زراعي .

وأشار سرور أن الهدف من إنشاء هذا المجمع هو تبسيط وتيسير وصول الخدمة للمواطنين والمزارعين دون أي معاناه، وتذليل كافة العقبات أمامهم لسهولة الحصول على الخدمة والانتهاء من كافة الإجراءات في أسرع وقت ممكن وتسهيل عملية الربط الإلكتروني لهذه الخدمات وتغيير واقع الحياه إلي حياة أفضل للجميع .



من جانبة أكد سرور علي المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون لتحقيق أقصى إستفادة من المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الإستمرار في التدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية بجميع القري من خلال مبادرة حياة كريمة ، مؤكداً علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين بمركز أشمون .