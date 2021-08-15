برلمانية: منظومة الوجبات المدرسية تهدف إلي تحقيق الرعاية الصحية الشاملة للطلاب

قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن هناك حالة من التكامل الواضح بين وزارتى التربية والتعليم والصحة وذلك في إستخدام الكارت الذكي في توزيع الوجبات المدرسية للطلاب، حيث تهدف هذه الخطوة إلي منحهم الرعاية الصحية الشاملة والتي تعد التغذية السليمة جزء هام منها.

أضافت " البيومي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هذه الخطوة جاءت بالتزامن بعد إطلاق المدينة الصناعية الغذائية " سايلو فودز" والتي تعد أهم فوائدها توفير الالاف من فرص العمل وخاصة للشباب خلال الفترة المقبلة، وتضاعف الصادرات وتحدث نقلة في الصناعات الغذائية، وتمثل قلعة للأمن الغذائى المصرى.

وتابعت النائب، كما أنها ستعمل عل إدخال مصر عصر المدن الصناعية المتكاملة، وتعميق الصناعات الغذائية وصناعة التعبئة والتغليف، ومن ثم المساهمة فى مضاعفة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية وبصفة خاصة أسواق دول القارة الإفريقية.