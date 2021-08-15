نشرة "المرأة"|نصائح للوقاية من النوبات القلبية.. إطلالة جيانا فاروق في عقد قرانها

قدم موقع صدى البلد مجموعة أخبار هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكن التعرف عليها خلال النشرة التالية.

بسيطة ومحتشمة .. شاهد إطلالة جيانا فاروق في عقد قرانها

احتفلت اليوم البطلة المصرية جيانا فاروق نجمة منتخب مصر للكاراتيه، بعقد قرانها على المهندس محمد سامى في حفل بسيط.

الكشف عن 3 طرق رئيسية تقلل فرص الإصابة بـ النوبات القلبية

النوبات القلبية هي واحدة من أكبر الأمراض الفتاكة التي تؤدي إلى الوفاة المبكرة، لذلك يحتاج الشخص وخاصة مريض القلب أن يتبع نصائح صحية للوقاية من النوبات القلبية.

استشاري يسرد نصائح مجربة لخفض نسبة السكر في الدم

ارتفاع السكر في الدم من أبرز المشكلات التي تواجه مريض السكري خاصة بعد تناول الوجبات الغذائية، وإذا تركت مستويات السكر في الدم دون سيطرة أو علاج أو أخذ الانسولين، فإن خطر إصابتك بمضاعفات مرض السكري يرتفع.

فوائد لن تتوقعها .. لماذا يجب الحرص على تناول الكركديه يوميا

لا يعرف عدد كبير من الناس أن تناول الكركديه يوميا يحقق العديد من الفوائد الصحية للجسم ويساعد فى الوقاية من أخطر الأمراض ولكن بعض الأشخاص لايتنطبق عليهم هذه الفوائد.

لعشاق البطيخ.. نصائح عليك فعلها قبل أن تبدأ فى تناوله

يعد البطيخ من أجمل الفواكه الصيفية ولكن قبل تناوله يجب اتباع بعض العادات الصحية والغذائية المهمة للصحة والجسم .