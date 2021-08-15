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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

التنمية الحضارية: قضينا على العشوائيات غير الآمنة .. فيديو

العشوائيات
العشوائيات

قال إيهاب حنفي، منسق عام صندوق التنمية الحضارية، إن الصندوق اكتسب خبرة كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب كثرة المشروعات التي تم تنفيذها.


أضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "نجحنا في الوصول بمصر إلى القضاء على العشوائيات غير الآمنة"، مردفا: "نعمل حاليا على تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ونعمل حاليا في 13 محافظة في الوقت الحالي".

 

أشار إيهاب حنفي، منسق عام صندوق التنمية الحضارية،: "نعمل حاليا في 32 منطقة ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، ومن المستهدف الانتهاء من 500 ألف وحدة سكنية بتكلفة 250 مليار جنيه".

 


يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح اليوم  عددا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر.


شهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014 ، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

 

وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث تؤكد دائما إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.


وقامت الدولة بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها المناسبة لجميع فئات المجتمع، ونخص بالذكر المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً في مصر والتي توفر لهم الدولة «مشروعات الإسكان الاجتماعي» بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.

 

كما صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن بداية افتتاحات العاصمة الإدارية الجديدة سيكون بسكن العاملين المنتقلين بإجمالي 9024 وحدة سكنية، مشيرا إلى المرحلة تم الانتهاء منها بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وجارٍ العمل فى المرحلة الثانية بإجمالى 4704 وحدة سكنية.


وأضاف "الجزار"،أن مشروع إسكان المنتقلين للعاصمة الإدارية يتكلف 3.2 مليار جنيه، منوها بأن إجمالى الوحدة تتضمن 3 غرف بمساحة إجمالية 118 مترا كاملة التشطيب.


وتابع وزير الإسكان، أن المرحلة الأولى للإسكان الاجتماعى من الامتداد الشرقى بمدينة بدر بإجمالى 3720 وحدة، منوها بأن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى الخامس والسابع تتضمن 14 ألفا و400 وحدة سكنية.  

 

ولفت إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى بالحى الخامس بمدينة بدر يبلغ حوالي 14 ألفا و400 وحدة سكنية بتكلفة 2.9 مليار جنيه تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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