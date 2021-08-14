أخبار البرلمان..رئيس سياحة النواب فى حوار مع صدى البلد:أوصينا بتنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين لإجراء الانتخابات..ونائبة: لا يوجد شيء يسمى "العيل بييجي برزقه"

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية اليوم “السبت” وجاء أبرزها كما يلي:

علاء عابد: المشروعات القومية وفرت حياة كريمة للمواطن المصري



لأصحاب القروض.. لا يجوز تجديد الائتمان أو تعديله قبل اتخاذ هذا الإجراء



3 عمال يعتدون جنسيا على شاب من ذوى الإعاقة..الحبس7 سنوات عقوبة المتهمين



"حماة الوطن" يثمن افتتاح الرئيس للمشروعات السكنية بمدينة بدر

وكيل موازنة البرلمان: مصر تتجه للاكتفاء الذاتي والتصدير من الدواء

رئيس سياحة البرلمان لـ صدى البلد : نقل مركب خوفو الأولى حدث عالمى ضخم.. وأوصينا بتنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين لإجراء الانتخابات.. وقانون بوابة العمرة سيحمي المعتمرين من السماسرة والوسطاء|حوار



نائبة: لا يوجد شيء يسمى "العيل بييجي برزقه".. ويجب تغيير مفهوم الإنجاب



بفضل جهود الرئيس..المؤتمر: حياة كريمة حولت أحلام المواطن إلى حقيقة



برلمانية: النهوض بالمشروعات الصغيرة والحرفية ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي



الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة استخدام التسهيلات الائتمانية في غير أغراضها