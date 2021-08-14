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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان..رئيس سياحة النواب فى حوار مع صدى البلد:أوصينا بتنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين لإجراء الانتخابات..ونائبة: لا يوجد شيء يسمى "العيل بييجي برزقه"

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية اليوم “السبت” وجاء أبرزها كما يلي:

 

علاء عابد: المشروعات القومية وفرت حياة كريمة للمواطن المصري
 

لأصحاب القروض.. لا يجوز تجديد الائتمان أو تعديله قبل اتخاذ هذا الإجراء


3 عمال يعتدون جنسيا على شاب من ذوى الإعاقة..الحبس7 سنوات عقوبة المتهمين
 

"حماة الوطن" يثمن افتتاح الرئيس للمشروعات السكنية بمدينة بدر

 

وكيل موازنة البرلمان: مصر تتجه للاكتفاء الذاتي والتصدير من الدواء

 

رئيس سياحة البرلمان لـ صدى البلد : نقل مركب خوفو الأولى حدث عالمى ضخم.. وأوصينا بتنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين لإجراء الانتخابات.. وقانون بوابة العمرة سيحمي المعتمرين من السماسرة والوسطاء|حوار
 

نائبة: لا يوجد  شيء يسمى "العيل بييجي برزقه".. ويجب تغيير مفهوم الإنجاب
 

بفضل جهود الرئيس..المؤتمر: حياة كريمة حولت أحلام المواطن إلى حقيقة
 

برلمانية: النهوض بالمشروعات الصغيرة والحرفية ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي
 

الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة استخدام التسهيلات الائتمانية في غير أغراضها

 

المشروعات القومية أصحاب القروض ذوي الإعاقة حماه الوطن رئيس سياحة البرلمان

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