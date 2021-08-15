محمد غريب يوضح طرق شراء مستلزمات الإنتاج الزراعي من المنصة الإلكترونية

أكد محمد غريب مدير منصة أجرى مصر التي تشرف عليها وزارة الزراعة، انه تم تشغيل المنصة الزراعية الأولى فى مصر منذ شهر يوليو الماضي لتوفير كافة احتياجات المزارعين والمستثمرين من بذور وتقاوى ومستلزمات ومنتجات المشروعات الزراعية وتوصيلها اليكترونيا.

أضاف غريب خلال لقائه مع الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن المنصة تخدم المزارعين ليس فقط فى توفير مستلزمات الزراعة وإنما يتسهيل حصولهم على التمويل اللازم لمشروعاتهم من خلال المبادرة الرئاسية التى ينفذها البنك الزراعي وبنك مصر والبنك الأهلي بفائدة 5 % .

ولف إلى انه يمكن لأى مورد أو مزارع أو مستثمر الحصول على كافة مستلزماته من خلال المنصة وبالنسبة للمزارعين يتواصلون مع المنصة من خلال كارت الحيازة الذكي للحصول على القروض بعد الاستعلام عنه ائتمانيا وموافقة البنك، وفى حالة عدم وجود طلبات المزارعين على المنصة يتم توفيرها عبر الزراعات التعاقدية أو التواصل مع التجار والموردين والشركات الزراعية الكبرى.



استشاري استزراع سمكي : تأسيس أول مفرخ لجمبري المياه العذبة في أكتوبر



أكد الدكتور حسين خلف الله، استشاري الاستزراع السمكي، أنه تم إنتاج الجمبري "الفمني" في أحواض مياه تبلغ درجة ملوحتها 2000 جزء في المليون، مشددًا على أنه تم الاتفاق مع مفرخ "غليون" لمساعدتهم في أقلمه زريعة الجمبري على درجة ملوحة منخفضة.

وأضاف "خلف الله"، خلال لقاءه مع الإعلامي محمد غانم، ببرنامج "الجدعان"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن منتجات جمبري المياه العذبة وصل مصر في مطلع ثمانيات القرن الماضي، موضحا أن موطنه الأصلي ماليزيا وهو يعيش في المياه المالحة، منوهًا إلى أن على تعاقد على أول دفعة من جمبري المياه العذبة من ماليزيا.

أوضح أنه سيتم التنسيق مع صاحب المفرخ للجمبري في ماليزيا لكي يتم تأسيس مفرخ في مصر، مؤكدًا أن تأسيس أول مفرخ لزريعة جمبري المياه العذبة ستكون في أكتوبر 2021، منوهًا إلى أنه سيتم فتح السوق الأفريقي على الجمبري المصري.