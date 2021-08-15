سيف ياسر موهبة كروية على يوتيوب.. فيديو

قال اللاعب سيف الدين ياسر، 15 عاما، صاحب موهبة كرة القدم علي يوتيوب، إنه لعب الكرة في سن 8 سنوات، مؤكدا أنه تعلم في أكاديمية لكرة القدم، والآن يصور مقاطع فيديو علي يوتيوب.

وأضاف سيف الدين خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولي المصرية: "فكرة عمل الفيديوهات جاءت لي عندما دخلنا في تحديات في النادي بيني وبين أصدقائي بدون تصوير ومن هنا جاءت لنا الفكرة وقمت برفع الفيديو الأول علي التيك توك ووصل إلي مليون مشاهدة.

وأوضح سيف الدين، أنه هو من يقوم بصنع أفكار تصوير الفيديوهات والحركات بالكرة من تلقاء نفسه، لافتا إلى أنه يشاهد فيديوهات ويحاول تقليدها.



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مهارات عالمية.. «سيف ياسر» موهبة كروية تستحق الدعم.. فيديو

سيف هو طالب بالصف الثاني الثانوي، يبلغ من العمر ١٥ عاماً، لديه هوس بكرة القدم، ويتمتع بمهارات من نوع خاص، أبهر بها كل رواد مواقع التواصل.

يحرص سيف على تصوير فيديوهات على موقع التيك توك تظهر موهبته للعالم، وقرر ذات يوم أن يشاركها على حسابه الشخصي على الفيسبوك، ليفاجأ برد فعل غير متوقع، حقق الفيديو آلاف المشاهدات وأشاد بموهبته عدد كبير منهم مشاهير.

ومن أبرز التعليقات التي نالت إعجابه؛ تعليق بشار العربي اليوتيوبر الشهير الذي يتحدى مشاهير كرة القدم في عرض مهاراته، ويعتبر هو مثله الأعلى، وكان تعليقه بمثابة حافز كبير له، إضافة إلى دعم كبير تلقاه على موهبته المميزة ودعوات الكثيرين له بالنجاح والتوفيق.

وأوضح سيف أن كرة القدم تشغل يومه وتعطله عن دراسته، ولكنه يحرص على تنظيم وقته بينهم، ويدعمه أهله في تنمية مهاراته، وخاصة والدته وأخوه.

التحق سيف بنادي درجة ثالثة وحصل على شهادات تقدير تدعم وتؤكد موهبته ومهاراته بكرة القدم، ولكن لظروف خاصة بأسرته اضطر لتركه، ليصبح النوادي العامة والشارع ملاذاً له يخرج فيه طاقته ومواهبه الكروية.

يحلم أن يلتحق بالنادي الأهلي وينضم لصفوف الناشئين، ويسعى من أجل الفرصة على أمل كبير، ويعتبر من أصغر مشجعي النادي الأهلي وينتمي إليه ويآزره في كل البطولات.

ومثله الأعلى في كرة القدم؛ محمد صلاح وأشار انه فخر للعرب، يتمنى أن يحقق في يوم من الأيام انجازات مثله ليشرف بلده وأهله، وكذلك يعتبر ميسي من أفضل اللاعبين المهاريين ويسعى ليثقل موهبته ويصبح مثله.