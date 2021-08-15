عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيف ياسر موهبة كروية على يوتيوب.. فيديو

سيف ياسر
سيف ياسر

قال اللاعب سيف الدين ياسر، 15 عاما، صاحب موهبة كرة القدم علي يوتيوب، إنه لعب الكرة في سن 8 سنوات، مؤكدا أنه تعلم في أكاديمية لكرة القدم، والآن يصور مقاطع فيديو علي يوتيوب.

 

وأضاف سيف الدين خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولي المصرية: "فكرة عمل الفيديوهات جاءت لي عندما دخلنا في تحديات في النادي بيني وبين أصدقائي بدون تصوير ومن هنا جاءت لنا الفكرة وقمت برفع الفيديو الأول علي التيك توك ووصل إلي مليون مشاهدة.

 

وأوضح سيف الدين، أنه هو من يقوم بصنع أفكار تصوير الفيديوهات والحركات بالكرة من تلقاء نفسه، لافتا إلى أنه يشاهد فيديوهات ويحاول تقليدها.


في ذألك السياق : 
مهارات عالمية.. «سيف ياسر» موهبة كروية تستحق الدعم.. فيديو

 

سيف هو طالب بالصف الثاني الثانوي، يبلغ من العمر ١٥ عاماً، لديه هوس بكرة القدم، ويتمتع بمهارات من نوع خاص، أبهر بها كل رواد مواقع التواصل.

يحرص سيف على تصوير فيديوهات على موقع التيك توك تظهر موهبته للعالم، وقرر ذات يوم أن يشاركها على حسابه الشخصي على الفيسبوك، ليفاجأ برد فعل غير متوقع، حقق الفيديو آلاف المشاهدات وأشاد بموهبته عدد كبير منهم مشاهير.

ومن أبرز التعليقات التي نالت إعجابه؛ تعليق بشار العربي اليوتيوبر الشهير الذي يتحدى مشاهير كرة القدم في عرض مهاراته، ويعتبر هو مثله الأعلى، وكان تعليقه بمثابة حافز كبير له، إضافة إلى دعم كبير تلقاه على موهبته المميزة ودعوات الكثيرين له بالنجاح والتوفيق.

وأوضح سيف أن كرة القدم تشغل يومه وتعطله عن دراسته، ولكنه يحرص على تنظيم وقته بينهم، ويدعمه أهله في تنمية مهاراته، وخاصة والدته وأخوه.

التحق سيف بنادي درجة ثالثة وحصل على شهادات تقدير تدعم وتؤكد موهبته ومهاراته بكرة القدم، ولكن لظروف خاصة بأسرته اضطر لتركه، ليصبح النوادي العامة والشارع ملاذاً له يخرج فيه طاقته ومواهبه الكروية.

يحلم أن يلتحق بالنادي الأهلي وينضم لصفوف الناشئين، ويسعى من أجل الفرصة على أمل كبير، ويعتبر من أصغر مشجعي النادي الأهلي وينتمي إليه ويآزره في كل البطولات.

ومثله الأعلى في كرة القدم؛ محمد صلاح وأشار انه فخر للعرب، يتمنى أن يحقق في يوم من الأيام انجازات مثله ليشرف بلده وأهله، وكذلك يعتبر ميسي من أفضل اللاعبين المهاريين ويسعى ليثقل موهبته ويصبح مثله.

 

التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا محمد صلاح مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب تيك توك مواقع التواصل

ترشيحاتنا

بمعالج لأول مرة وبطارية جبارة.. سعر ومواصفات تابلت هونر Honor Tab V7 Pro

رضا عبد العال : أكرم توفيق الأفضل لتعويض ''السولية '' أمام الطلائع

إجلاء الرئيس الأفغاني.. طالبان تسيطر على طريق استراتيجي مؤدي لـ كابول

سيد عبد الحفيظ: الأهلي تعرض لضغط لا يحدث لأي فريق بالعالم

علي جمعة: على الناس دفع الضرائب من قلوبهم وبالحب.. فيديو

رضا عبد العال يعلق على شائعات تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيهاب جلال يقاطع المؤتمر الصحفي للقاء الزمالك

بين مزاعم التفويت وتعليلات الإرهاق.. هل تعمد الإسماعيلي الخسارة أمام الزمالك ؟

الباز يكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 .. 4 طلاب حصلوا على 100%

كيف تصرف عمر الشريف عندما تفاجأ بشذوذ حفيده ؟

صفقة الأهلي المرتقبة.. قرار مفاجئ من مدرب برايتون تجاه بيرسي تاو

الرئيس السيسي عن حل مشكلة الإيجار القديم: أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق

خيانة في منزلها.. شويكار تكشف زوجها في أحضان صديقتها المقربة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

فيديو

هيثم شعبان : راض عن تعادل سيراميكا كليوباترا أمام المحلة

أشياء غير متوقعة.. 8 أعراض تشير إلى نقص فيتامين ب 12

يكفر ذنوب سنة.. فضل وموعد صيام عاشوراء وتاسوعاء

"زايد-3 ".. طلعات جوية لـ مهاجمة الأهداف المعادية فى ختام التدريب المصرى الإماراتى

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

مصطفى الشيمى يكتب: قسمة مطولة

محمود البسيوني يكتب: جزء من الحقيقة

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ