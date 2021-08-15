أخبار التعليم| موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ورابط التسجيل للحصول عليها.. مدة تصحيح اختبار القدرات بـ فنون جميلة حلوان

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدثها.

نتيجة الثانوية العامة 2021 ، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حسم الجدل السائد بشأنها حيث قررت رسميا عقد مؤتمرا صحفيا لـ اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 يوم الثلاثاء الموافق 17 اغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

فازت جامعة أسوان بالمركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بمهرجان " إبداع 9 " الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في مجال الإنشاد الديني المسيحي الترانيم الجماعي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

قال الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ورئيس اللجنة المشرفة على اختبارات القدرات، إن الكلية بدأت منذ يوم الأحد الماضي، الموافق 8 أغسطس، اختبارات القدرات لطلاب شهادة الثانوية العامة 2021-2022 الذين تم تسجيلهم عبر موقع التنسيق والراغبين بالالتحاق بالكلية.

ناقش طلاب البكالوريوس قسم تكنولوجيا السيارات والجرارات في كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، مشاريع التخرج للعام الجامعي 2020/ 2021، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، ومتابعة الدكتور خالد عبد الواحد، والمدرس المساعد سيد سعد.

شارك عدد من طلاب جامعة بنها، في فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات السكنية بالمدن الجديدة وذلك فى إطار التنسيق بين قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وجامعة بنها.

نتيجة الثانوية العامة 2021 ، سيتيح موقع صدى البلد امكانية الاستعلام عنها يوم الثلاثاء القادم ، بالمجموع الكلي بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 يبحث عنه جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم ، بالتزامن مع استعداد وزارة التربية والتعليم لـ اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 خلال الأيام القادمة.