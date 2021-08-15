لجنة عليا لتحليل نتائج طوكيو.. والرياضة تحاسب الاتحادات الرياضية بالورقة والقلم

بدأت وزارة الشباب والرياضة، فور عودة البعثة الأوليمبية المصرية من منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 فى تنفيذ خطتها الخاصة بالاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024 .



يأتي فى مقدمة تحرك الوزارة تقييم النتائج التى أحرزتها البعثة المصرية خلال منافسات طوكيو 2020 وستتضمن عملية التقييم الميداليات والنتائج الإيجابية والأرقام الأوليمبية غير المسبوقة على مستوى المشاركات المصرية فى الدورات الأوليمبية وبالطبع تحليل النتائج السلبية وغير المرضية لعدد من الاتحادات الرياضية .



ومن المقرر أن يتوقف على نتائج أعمال التقييم لنتائج البعثة العديد من العوامل التى ستؤثر على الاستعدادات الخاصة بالدورة الأوليمبية المقبلة باريس 2024 وفى مقدمتها إعادة توجيه وتقييم الدعم المالي لمختلف الاتحادات الرياضية فضلا عن تكثيف برنامج الرعاية الخاصة لعدد من الاتحادات الرياضية والأبطال الواعدين.



ويتولى الإشراف على تلك اللجنة رفيعة المستوى وزراء سابقين منهم د. على الدين هلال والمهندس حسن صقر ود. عبد المنعم عمارة ود. عماد البناني إضافة إلى لفيف من الخبراء وأساتذة الجامعات والفنيين والمختصين فى مختلف المجالات .



من جانبه أوضح د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مشروع الموهبة والبطل الأولمبي والذى أطلقته الوزارة تم تقسيم أهدافه منذ اللحظة الأولى لإطلاقه فى نهاية عام 2018 إلى هدفين اساسين يتمثل الاول فى تحقيق أفضل انجازات ممكنة لدورة طوكيو 2020 فى ظل ضيق الوقت المتبقي على الدورة حيث كانت عامين فقط على انطلاق الدورة وهو الأمر الذى يستحيل معه التطبيق الكامل للبرنامج والهدف الاهم كان الدورة اللاحقة باريس 2024 ولذلك تضمن المشروع مدة زمنية 2019 حتى 2024 لتشمل الدورتين معا.



وأشار الى أن الوزارة ستعلن خلال الأشهر القليلة المقبلة عن إطلاق مشروع متكامل للرعاية الخاصة للعديد من أبطالنا الرياضيين من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وسيتم التوسع فى مظلة البرنامج حتى يشمل جميع أبطالنا الرياضيين المؤهلين لخوض وتحقيق نتائج إيجابية وميداليات أولمبية خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024.



وفى هذا الإطار، علم صدى البلد أن هناك العديد من التحركات داخل وزارة الشباب والرياضة لمحاسبة كل المقصرين فى الفترة الماضية داخل اللجنة الأولمبية أو الاتحادات الرياضية، لاسيما أن الدولة حرصت على دعم الجميع بأفضل الصور لتحقيق النتائج الأفضل .



وأوضحت مصادر، أن الوزارة بدأت منذ أيام فى فتح كافة الملفات الخاصة بالاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية من أجل العمل على تصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعى خاصة أن الدولة حاليا تدعم وتساند الرياضة بقوة والجميع يأمل فى تهيئة المناخ المناسب لأبطالنا.

وأوضحت المصادر أن الوزارة ستبدأ فعلا فى دعم بعض الاتحادات التى يتوافر بها ابطال قادرون على تحقيق الافضل فى المرحلة المقبلة بناء على النتائج فى دورة طوكيو والبطولات السابقة على أن يتم إعادة النظر فى بعض الاتحادات التى لم تحقق المطلوب منها خاصة أن مبدأ التمثيل المشرف وفقا لتأكيد المصادر لم يعد مطلوبا بل البحث عن الميداليات والبطولات هو المطلوب فقط وسيكون الحساب بالورقة والقلم .