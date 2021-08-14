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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 14-8-2021

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة على الساحة المحلية، والإفريقية، والعالمية.

الأهلي يستمر بالمركز الثاني بعد الفوز 2-0 على إنبي في الدوري

انتهت أحداث مباراة الأهلي وإنبي بفوز المارد الأحمر بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام “وي” ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الممتاز.

 

الزمالك يهزم الإسماعيلي 2-0 في عقر داره ويوسع الفارق عن الأهلي

حقق الزمالك فوزا مستحقا علي الاسماعيلي بهدفين دون رد ، فى اللقاء الذي جمعهما علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الـ30 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

محمد صلاح أول لاعب في تاريخ "البريميرليج" يسجل في الجولة الافتتاحية 5 مواسم متتالية

سجل فريق ليفربول، الهدف الثالث في شباك نوريتش سيتي مع بداية الشوط الثاني، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب “كارو رود”.


في ليلة تألق الفرعون.. صلاح يقود ليفربول لإسقاط نوريتش بثلاثية نظيفة

حقق فريق ليفربول فوزا هاما بثلاثية في شباك نوريتش سيتي مع بداية الشوط الثاني، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب “كارو رود”.

 

وكيل محمد صلاح يثير الجدل بعد تألق الفرعون أمام نورويتش

أثار الكولومبي رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل بتغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع “ تويتر”.

الأهلى الدوري المصري الزمالك الاهلى وانبي محمد صلاح ليفربول البريميرليج

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