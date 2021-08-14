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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يفوز على ألافيس 4-1 في الدوري الإسباني

صدى البلد

فاز فريق ريال مدريد على ألافيش بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى لبطولة الدوري الإسباني.

وكان كريم بنزيما قريبًا من تسجيل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 32، لكن تسديدته علت مرمى ألافيس.

وفي الدقيقة 41، أضاع ريوخا فرصة تسجيل هدف التقدم لألافيس عندما علت تسديدته عارضة مرمى كورتوا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، افتتح كريم بنزيما التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 48 بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء ألافيس، بعدما هيء له هازارد الكرة بشكل رائع.

وفي الدقيقة 56، ضاعف ناتشو فيرنانديز من تقدم ريال مدريد بتسجيله الهدف الثاني من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها لوكا مودريتش من الجهة اليمنى.

وعاد بنزيما ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 62، قبل أن يسجل خوسيلو هدفًا لـ ألافيس في الدقيقة 65 من ضربة جزاء، والذي لم يكن كافيًا لتجنيب فريقه الهزيمة، ففي الدقيقة 92، أضاف فينيسيوس جونيور الهدف الرابع للريال مؤمنًا انتصار فريقه.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد لـ 3 نقاط في المركز الأول، فيما توقف رصيد ألافيس عند صفر من النقاط في المركز العشرين والأخير.

وشهد التشكيل تواجد الوافد الجديد للميرنجي، ديفيد ألابا بعد انتقاله قادمًا من بايرن ميونخ بصفة مجانية.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - ناتشو فيرنانديز - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا

خط الوسط: كاسيميرو - فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش

خط الهجوم: جاريث بيل - إيدين هازارد - كريم بنزيما

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