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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 14-8-2021

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة على الساحة المحلية، والإفريقية، والعالمية.

الأهلي يستمر بالمركز الثاني بعد الفوز 2-0 على إنبي في الدوري

انتهت أحداث مباراة الأهلي وإنبي بفوز المارد الأحمر بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام “وي” ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الممتاز.

عمرو السولية يغيب عن الأهلي أمام طلائع الجيش بالدوري.. اعرف السبب

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جهود لاعب وسطه عمرو السولية في مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري.

الأهلي يستعيد بدر بانون ويفقد جهود عمرو السولية أمام طلائع الجيش بالدوري

يعود بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لصفوف ابناء الرداء الأحمر في مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثلاثاء المقبل بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد.

أوجستي.. المدير الفني الجديد لفريق «رجال سلة الأهلي» يصل  القاهرة

أكد رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن الإسباني أوجستي بوش المدير الفني الجديد لفريق «رجال سلة الأهلي» وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد. 

الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة وادي دجلة غدا
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء وادي دجلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

إيهاب جلال يقاطع المؤتمر الصحفي للقاء الزمالك
رفض إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك التي أقيمت اليوم، في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.

 

الزمالك يهزم الإسماعيلي 2-0 في عقر داره ويوسع الفارق عن الأهلي
حقق الزمالك فوزا مستحقا علي الاسماعيلي بهدفين دون رد ، فى اللقاء الذي جمعهما علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الـ30 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

أول تعليق لـ ميدو بعد فوز الزمالك على الإسماعيلى ... شاهد
قدم أحمد حسام ميدو لاعب نادى الزمالك السابق ، التهنئة للقلعة البيضاء بالفوز علي الاسماعيلي فى بطولة الدورى الممتاز ، ونشر تغريدة من خلال حسابه الشخصى على موقع تويتر .

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