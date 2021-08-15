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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير مائي: سيارات الأسمنت لا تستطيع الوصول لسد النهضة لاستكماله.. والفيضان عوَّض نسبة مصر

سد النهضة
سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن فشل إثيوبيا في التخزين الثاني لسد النهضة؛ أدى إلى هدوء الملف، مشيرا إلى أنه تم تخزين 3 مليارات متر مكعب فقط، بدلا من 13 مليار؛ مما أدى إلى زوال التوتر.

 

وأضاف شراقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من أول وجديد» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، وتقدمه الإعلامية «نيفين منصور»، أن الرئيس الجزائري أعلن أن دولته سيكون لها دور في الملف قريبا، ولكن الحرائق الواقعة هناك هي ما أخَّرت الحلول الجزائرية؛ لافتا إلى أن هذا العام ارتفع فيه الفيضان بمعدل 33% عن ما هو معتاد؛ مما دفع السودان لتفريغ كل السدود، واستقبلت مصر كل هذه المياه.


وأشار شراقي إلى أن الأمطار في إثيوبيا ما زالت مستمرة، والفيضان أعلى من معدله، مرددا: «هناك إيراد عالي من الفيضان عوَّض الـ3 مليارات متر مكعب التي تم تخزينها في الملء الثاني لسد النهضة».


وأكد شراقي أن المشكلة تم تأجيلها لمدة عام كامل، قائلا: «فرصة كبيرة للدول الثلاث أن تتوصل إلى اتفاق، قبل الملء الثالث، العام المقبل».

 

ولفت شراقي إلى أن إثيوبيا تعيش أسوأ ايامها؛ بسبب المشاكل الداخلية، والحروب الأهلية؛ حيث أن عربات الأسمنت لا تستطيع الوصول إلى السد؛ ليتم تنفيذ باقي أجزائه.

 

عباس شراقي التخزين الثاني لسد النهضة نيفين منصور اثيوبيا

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