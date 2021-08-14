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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

5 عقود من الأزمات والكوارث | العشوائيات سرطان ينخر في عماد الدولة

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن «الدولة المصرية تتحرك في سياق متكامل ولها تصور متكامل فيما يتعلق بتطوير العشوائيات».

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، أن «النمو السكاني فوق طاقة البلد، وسيترتب عليه ممارسات وسلوكيات، وسيؤدي إلى تدمير الدولة أو كاد أن يؤدي إلى تدمير الدولة في عام 2011».

وتابع الرئيس السيسي، أن «العشوائيات ظهرت لأن الدولة لم تستطع أن تلبي احتياجات المواطنين»، معقبا: «مش موضوع فساد المحليات، الدولة لم تستطع السيطرة على حالها».

وشدد السيسي على أن «قضية الوعي أخطر قضية تواجه المجتمعات ليس في مصر فقط ولكن في كل العالم».

وتتوالى التحذيرات.. الرئيس السيسي: النمو السكاني كان سيدمر الدولة في 2011.. والوعي أخطر قضية تواجه المجتمعات.. ونواب: المواجهة أصبحت مسئولية الجميع.. ويجب النظر لها بعين الاعتبار

الإسكان العشوائي «نتائج كارثية» 

وفي هذا الصدد قال الدكتور عبد الحميد زيد، أستاذ علم الاجتماع والخبير التربوي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عن رؤية الدولة في التعامل مع مشكلة الإسكان العشوائي وما ترتب عليها من قضايا ومشكلات عانى منها المجتمع المصري، حيث تراكمت أبعادها وتفاقمت نتائجها الكارثية منذ أكثر من 5 عقود مضت حتى أصبحت تلك المناطق غير آمنة وغير آدمية ولا تليق بأبناء مصر التي وضعتهم ظروفهم المجتمعية القاسية في أتون القضية.

وتابع زيد في تصريحات لـ«صدى البلد» أن رؤية الدولة لحل تلك الأزمة فُضلت فيها الحلول الإنسانية بخلق بيئة ثقافية اجتماعية مناسبة مع تطوير وتحسين الأحوال المعيشية لتلك الفئة.

إنشاء مناطق جديدة للحرفيين

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم إنشاء مناطق جديدة للحرفيين، موضحا: «الدولة مش هتعمل أي حاجة إلا زي الكتاب ما بيقول».

وأضاف خلال لقائه مع الأسرة المصرية، على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية صباح اليوم: «أنا عايز أول ما نوفر الفرصة؛ الكل يجري عليها»، مؤكدا أن الدولة تسعى لإتاحة 15 منطقة حرفية جديدة.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح اليوم، عددا من المشروعات السكنية المتنوعة في مدينة بدر.

وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة

وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث تؤكد دائما إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.

ووفرت الدولة مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها المناسبة لجميع فئات المجتمع، ونخص بالذكر المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً في مصر والتي توفر لهم الدولة «مشروعات الإسكان الاجتماعي» بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير بها الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.

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