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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاد هدى سلطان.. سر اتجاهها للتمثيل رغم حبها للغناء

هدى سلطان
هدى سلطان

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة هدى سلطان، التي قدمت مشوار حافل من الأعمال المهمة، وكانت أمنيتها في البداية أن تغني، ولم يكن التمثيل في خطتها نهائيا، ولكن الصدفة وضعتها في هذا الطريق.

تحكي هدى سلطان، في حوار سابق لها:"كان الغناء مستحوذ على كل أفكاري، وشقيقي محمد فوزي سبقني في هذا المجال، ودخلت الإذاعة ومن الإذاعة إلى السينما، وكان دخولي الفيلم الأول ست الحسن، صدفة، لأنهم كانوا يبحثون عن مطربة وممثلة، قدمت لتأديته وتأهلت لأمثل فيه".

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وتابعت: "كان وجودي في الأفلام من أجل تأدية دور مطربة وممثلة، رغم شغفي وحبي في الغناء إلا انني اكتفيت بالتمثيل في منتصف مشواري الفني".

وأضافت: "أنا لم أعتزل ولكني ابتعدت عن الساحة لأن الوضع يسوده الأغاني الهابطة، فهي استحوذت على آذان المستمعين، والتي يطلقوا عليها أغاني شبابية فهل كانت الأغنيات التي كنا نقدمها عجائزية!".

وكانت من أشهر الأغنيات التي قدمتها الفنانة الراحلة: "ان كنت ناسي أفكرك"، و"الفرحة الكبرى"، و"آه يا ست سفينة يا عوامة"، و"يا حلاوة الورد وجمال الورد"، و"يا عزيز عيني وأنا بدي أروح بلدي".

محمد فوزي ذكرى ميلاد ابو بكر عزت هدى سلطان محمد عبد المطلب

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