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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. أول تعليق من إمام عاشور بعد الفوز أمام الإسماعيلي

صدى البلد

شارك إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،صورة من مباراة اليوم أمام الإسماعيلي،وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وعلق عاشور من خلال صورته:"الحمد لله دائما وابدا".

وحقق الزمالك فوزا مستحقا علي الاسماعيلي بهدفين دون رد ، فى اللقاء الذي جمعهما علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الـ30 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح الزمالك التهديف فى الدقيقة 56 عن طريق إمام عاشور من تسديدة قوية تصطدم بدافع الاسماعيلي وتغيير اتجاهها وتسكن الشباك 

وأضاف الزمالك الهدف الثاني فى الدقيقة ٥٩ عن طريق سيف الجزيري من رأسية قوية تسكن الشباك

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك الي النقطة 70 متصدر جدول المسابقة بفارق 5 نقاط عن منافسه التقليدي الأهلي الذي سوف يواجه إنبي بعد قليل .

وتجمد الاسماعيلي فى المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة .

بدأ الإسماعيلي بالضغط المتواصل من أول دقيقة من عمر المباراة عن طريق الأطراف التي سعي الزمالك لغلقها.

واعتمد الزمالك على الكرات الطويلة خلف مدافعي الإسماعيلي لاستغلال سرعة الجزيري.

وأهدر زيزو فرصة هدف محقق بعد عرضية ولا أروع من عبدالشافي لتمر من تحت أقدام زيزو بطريقة غريبة .

وتلقي محمد عبدالشافي بطاقة صفراء بعد عرقلة شكري نجيب في الدقيقة 17 .

ونجح الإسماعيلي فى غلق جميع المساحات أمام زيزو وفتوح بسبب ضغوطات الزمالك عن طريق ذلك الثنائي لإفساد العرضيات التي يمتاز بها جناحا الزمالك .

سيف الدين الجزيري استلم الكرة خلف مدافعي الإسماعيلي وانفرد بالحارس محمد فوزي ثم سدد الكرة لحظة خروج الحارس ولكن جاءت التسديدة ضعيفة وشتتها الدفاع.

اللاعب أمام عاشور امام عاشور مبارة الزمالك والاسماعيلى الزمالك الاسماعيلي

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