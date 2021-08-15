رضا عبد العال : أكرم توفيق الأفضل لتعويض ''السولية '' أمام الطلائع

أشاد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق بآداء أكرم توفيق لاعب الأهلي خلال مباراة إنبي بالأمس ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز والتي جمعت الفريقين على ستاد الأهلي '' السلام '' وانتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :أكرم توفيق مكسب كبير للنادي الأهلي في مركز الظهير الأيمن ، وظهر بمستوى رائع وأصبح مكسباً كبيراً في هذه الجهة ، كما أن المارد الأحمر هو المستفيد الأكبر من تألق توفيق خلال المباريات الأخيرة ، فاللاعب أصبح منافساً لمحمد هاني في مركز الظهير الأيمن ، وهو ما يصب في مصلحة الفريق .

واختتم عبد العال : أتمنى مشاركة أكرم توفيق في مركز الوسط المدافع أمام طلائع الجيش الثلاثاء المقبل ، وذلك في ظل غياب عمرو السولية لحصوله على الإنذار الثالث أمام إنبي بالأمس .

الأهلي يفوز علي انبي ويواصل ملاحقة الزمالك في الصدارة

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سيطر الأهلي على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ونجح في هز شباك إنبي مع الدقيقة الثانية بهدف حمل توقيع والتر بواليا، وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 28 من تمريرة محمود كهربا الرائعة.

وكاد الأهلي يهز شباك إنبي بالهدف الثالث في العديد من الفرص السهلة التي لم تكتمل، ولم يكتب لها النهاية السعيدة نتيجة لعدم التوفيق ولعدم إتقان اللمسة الأخيرة.



وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 68 ويستمر في احتلال المركزالثاني، بينما يتجمد رصيد انبي عند النقطة 39 محتلاً المركز السابع.



وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة.