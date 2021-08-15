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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي فقد نقطتين سهلتين.. تعليق أمير طعيمة بعد خسارة الإسماعيلي أمام الزمالك

أمير طعيمة
أمير طعيمة

علق الشاعر أمير طعيمة على خسارة الإسماعيلي أمام الزمالك في مباراة اليو من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

وكتب طعيمة :"نقول الخلاصة:الاسماعيلي بتاع زمان اللي كان بيخرج احسن لاعيبة في مصر للاسف مبقاش نفس النادي، من اسابيع كان مهدد بالهبوط و دلوقتي بينه و بين اسوان المهدد بالهبوط ٧ نقاط.يعني الطبيعي أن الاهلي والزمالك يكسبوه أساسا، اللي مش طبيعي أن الأهلي يتعادل معاه في وقت النقطة فيه بتفرق.

وتابع :"بعيدا عن الدخول في النوايا و المؤامرات و الخناقة الدايرة دي، الزمالك مخدش من الاسماعيلي ٣ نقاط صعبة، الأهلي اللي فقد نقطتين سهلين ملحوظة: انا بحب الاسماعيلي جدا وما بقللش من تاريخه بس هو حاليا نسخة ضعيفة واتمناله الرجوع لعهده و يمتعنا زي زمان لأن ده في صالح الكرة المصرية".

 

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وافتتح الزمالك التهديف فى الدقيقة 56 عن طريق إمام عاشور من تسديدة قوية تصطدم بدافع الاسماعيلي وتغيير اتجاها وتسكن الشباك 

وجاء هدف الزمالك الثاني فى الدقيقة ٥٩ عن طريق سيف الجزيري من رأسية قوية تسكن الشباك

 

بدأ الاسماعيلي بالضغط المتواصل من أول دقيقة من عمر المباراة عن طريق الأطراف التي سعي الزمالك لغلقها.

واعتمد الزمالك علي الكرات الطويلة خلف مدافعي الإسماعيلي لاستغلال سرعة الجزيري.

وأهدر زيزو فرصة هدف محقق بعد عرضية ولا أروع من عبدالشافي لتمر من تحت أقدام زيزو بطريقة غريبة .

وتلقي محمد عبدالشافي بطاقة صفراء بعد عرقلة شكري نجيب في الدقيقة 17 .

ونجح الإسماعيلي فى غلق جميع المساحات أمام زيزو وفتوح بسبب ضغوطات الزمالك عن طريق ذلك الثنائي لآفساد العرضيات التي يمتاز بها جناحا الزمالك .

سيف الدين الجزيري استلم الكرة خلف مدافعي الإسماعيلي وانفرد بالحارس محمد فوزي ثم سدد الكرة لحظة خروج الحارس ولكن جاءت التسديدة ضعيفة وشتتها الدفاع.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من 

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أحمد فتوح

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد الرازق شيكابالا و إسلام جابر و أيمن حفني وحميد أحداد ومروان حمدي.

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