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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فلوكس يحتفل بمرور 4 سنوات علي بعده عن الوسط الفني بهذه الصورة

أحمد فلوكس: النهارده رابع سنة ليا بعيد عن الفن بسبب شخص لا أعلمه

أحمد فلوكس
أحمد فلوكس

شارك الفنان،أحمد فلوكس، حتفاله بمرور 4 سنوات عن بعد من الوسط الفني، ونشر صورة كوميدية له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك".

وعلق فلوكس من خلال صورته: "الحمد الله النهارده بحتفل برابع سنة ليا بعيدا عن الفن بسبب أحد لا أعلم من هو ولكن من موقعي أحب اقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي أهلك.. اصبر ربنا كبير".

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وحجزت المحكمة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من الفنان أحمد فلوكس، على حكم حبسه لمدة سنة واحدة، لاتهامه بسب وقذف سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، لجلسة 8 سبتمبر المقبل للحكم.


كان الحكم قد شمل أيضا تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتًا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

 

وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقًا، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها وأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.

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