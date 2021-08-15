مقادير عمل كاسترد بالكراميل بمذاق جديد

مقادير عمل كاسترد بالكراميل، يعشق الكثير من الكبار والصغار تناول الكاسترد فهو يناسب الجميع كما أنه حلوة سريعة التحضير وتعتبر غير مكلفة.

طريقة عمل كاسترد بالكراميل



إليك طريقة عمل كاسترد بالكراميل خطوة بخطوة.

كاسترد

لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة سهلة وسريعة لعمل كاسترد بالكراميل خلال عشر دقائق فقط بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات التالية.



مقادير عمل كاسترد بالكراميل

كاسترد

المقادير

3 أكواب حليب

1 كوب من السكر

3 ملاعق كبيرة بودرة الكاستر

لوح الشيكولا مُـر



خطوات عمل كاسترد بالكراميل

كاسترد بالكراميل

يوضع السكر فى الطاسة ويحرق ثم يضاف إليه ½ 2 كوب حليب.

يذوب الحليب فى الكاستر البودرة.

يغلي الحليب ثم يضاف الكاستر مع التحريك المستمر.

يجمد ثم تقطع الشوكولاتة إلى قطع متوسطة الحجم وتحرك سريعــًا حتى تذوب نهائيًا.

وأخيرا تسكب في كاسات ثم تقدم باردة بعد تزيينها ببرش الشوكولا البيضاء.

طريقة عمل كاسترد بالكراميل للشيف منال العالم

كاسترد بالكراميل للشيف منال العالم

تقدم الشيف منال العالم طريقة عمل كاسترد بالكراميل.

مقادير الوصفة الكراميل:

1 كوب سكر

1/4 كوب ماء

2 ملعقة كبيرة زبدة

1/4 كوب كريمة سائلة

مقادير خليط الكاسترد:

2 حبة صفار البيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

1/2 كوب سكر

2 كوب حليب

4 ملاعق كبيرة نشا

1 ملعقة كبيرة زبدة



للتزيين

فراولة، لوز شرائح



طريقة التحضير

أحضري كاسات شفافة للتقديم.

طريقة تحضير الكراميل:

ضعي السكر والماء فى قدر متوسط سميك القاعدة، وقومي باستعمال ملعقة خشبية قلبي السكر قليلا ثم ضعي القدر على نار متوسطة إلى أن يصبح لون السكر ذهبي فاتح ويتكون الكراميل، أضيفي الزبدة والكريمة،قومي بتقليب المواد بالملعقة الخشبية بحذر إلى أن تتكون صلصة الكراميل، اتركي صلصة الكرميل تغلي لعدة دقائق، أبعدي القدر عن النار.



وزعي قليل من الكراميل في الكاسات.

خليط الكاسترد: في قدر متوسط الحجم سميك القاعدة ضعي البيض، الفانيليا، السكر، الحليب والنشا، باستعمال مضرب شبك يدوي قلبي ليذوب النشا، ضعي القدر على نار متوسطة وقلبي بملعقة خشبية إلى أن يغلي الحليب ويسمك قوامه، أضيفي الزبدة وقلبي إلى أن تذوب الزبدة.

عليك بوضع الكاسترد في الكاسات ثم أضيفي فوقه الكراميل لتملئي نصفها، وأضيفي المزيد من الكراميل ثم اسكبي بقية الكاسترد لتملئي الكاسات، وزعي بقية الكراميل، ضعي الكاسات في البراد لعدة ساعات أو طوال الليل.

للتقديم: زيني كاسترد الكراميل باللوز والفراولة ثم قدميه.



طريقة عمل الكاسترد بالبسكويت



كاسترد بالبسكويت

إذا كنتِ تحاولين تقديم حلويات مختلفة وسهلة يمكنك أن تتعرفي على طريقة عمل الكاسترد بالبسكويت، كما يمكنك إعداده لأطفالك.

المقادير:

- حليب: 3 أكواب (بارد)

- بودرة الكاسترد الجاهزة: 5 ملاعق كبيرة

- سكر: 4 ملاعق كبيرة

- بسكويت سادة: علبة ونصف

طريقة التحضير:

ضعي الحليب وبودرة الكاسترد الجاهزة والسكر بقدر صغير على النار، وحركي حتى يتشكل لديك مزيج أصفر كريمي متجانس.

ضعي طبقة من البسكويت السادة بقاع طبق البايركس، وأضيفي طبقة من الخليط الأصفر.

كرري الخطوة السابقة حتى نفاذ كمية البسكويت والخليط.

للتزيين: اطحني القليل من البسكويت وزيني به وجه الحلى، وأدخليه للثلاجة مدة لا تقل عن 3 ساعات قبل التقديم.