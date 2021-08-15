فيضانات تركيا تحصد أرواح 57 شخصاً

أكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تضرب مناطق شمال تركيا إلى 57 شخصا.

وقال صويلو في تصريحات صحفية، إن 57 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 76 شخصا مصيرهم مجهول.

من جانبه، صرح وزير البيئة التركي، مورات كوروم، بأن 454 مبنى تضرر بشدة، فيما تدمرت بعض المباني بشكل كامل ببسبب شدة الفيضانات.

وكانت فيضانات وسيول ضربت مناطق شمال تركيا في 11 أغسطس الجاري بالتزامن مع حرائق اندلعت في المناطق الغربية والجنوبية للبلاد، مما أدى إلى خسائر في الأرواح ودمار وأضرار مادية كبيرة بممتلكات المواطنين.

وأظهرت لقطات لـ رويترز من طائرة مسيرة أضرارا جسيمة في بلدة بوزكورت التي اجتاحتها السيول وتقع على البحر الأسود، حيث كان عمال الطوارئ يجرون عمليات بحث في المباني المدمرة.