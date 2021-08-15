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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خدمات مقدمة من البنك العربي الأفريقي للعملاء المميزين ..تعرف عليها

صدى البلد

أطلق البنك العربي الافريقي الدولي  خدمات الكونسيرج الجديدة بالشراكة مع "Les Concierges Egypt".

تتواجد مكاتب "Les Concierges Egypt" في 17 مدينة حول العالم، حيث قدمت أفضل الخدمات المصممة خصيصاً للعملاء المميزين في جميع أنحاء العالم.

  تتيح هذه الخدمة  لعملاء إدارة الثروات من البنك العربي الافريقي الدولي نخبة من الخدمات اليومية المختارة بعناية  لتلبية كافة احتياجاتك ، بدءاً من دفع فواتير الخدمات، حجز الخدمات الترفيهية و الطبية ، خدمات السفر و السياحة ، خدمات العناية بالمنزل و السيارة ، وغيرها من خدمات كبار العملاء. كل هذه الخدمات تتم من خلال "Les Concierges Egypt" بأعلى معايير الجودة والخصوصية الفائقة.

  يمكنك الاستمتاع بكل هذه الخدمات الحصرية  عن طريق الاتصال على الرقم المخصص من "Les Concierges Egypt" لعملاء إدارة الثروات بالبنك العربي الافريقي الدولي على الرقم +201033523355   على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من أي مكان وسيقوم فريق من المتخصصين بتنفيذ جميع طلباتك. سوف تستخدم الرمز الشخصي الخاص بكم والمرسل عبر الرسائل النصية القصيرة من البنك العربي الافريقي الدولي.

 تتواجد مكاتب "Les Concierges Egypt" في الدول التالية:

مصر - الولايات المتحدة الأمريكية - كندا - سويسرا - المملكة المتحدة - المغرب - نيجيريا - الإمارات العربية المتحدة - الهند - سنغافورة - اليابان - تايوان - أستراليا).

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