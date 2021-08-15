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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: الإسماعيلي لم يظهر بمستوى جيد أمام الزمالك لهذا السبب

الزمالك ضد الإسماعيلي
الزمالك ضد الإسماعيلي

أكد النجم أحمد حسام "ميدو"٬ أن الإسماعيلي لعب أمام الزمالك أمس وهو مجهد بدنيا بسبب خوضه مباريات أمام بيراميدز والأهلى فى أسبوع واحد فقط.

وقال ميدو فى برنامجه الصباحي "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "الإسماعيلي لا يملك قائمة كبيرة من اللاعبين والتى يستطيع من خلالها إيهاب جلال يقوم بعملية التدوير بسبب ضغط المباريات فهو صنع معجزة من خلال 16 لاعب فقط الجاهزين بدنيا وفنيا".

وأضاف: "مستوى الاسماعيلي أمس كان طبيعي بسبب الاجهاد البدني٬ بينما يملك كارتيرون القدرة على التدوير بين اللاعبين بسبب امتلاكه قائمة كبيرة من اللاعبين الجاهزين فالجميع لم يشعر بغياب اشرف بن شرقي".

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ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم، الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وذلك استعدادا للقاء وادي دجلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

وعقب التدريب من المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق لمدة يومين استعدادا للقاء دجلة.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، باستاد الإسماعيلية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 70  نقطة يحتل بها صدارة الدوري.

الزمالك الاسماعيلي ميدو بيراميدز الأهلى الدوري المصري

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