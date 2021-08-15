ميدو: المثلوثي صفقة جديدة لـ الزمالك

أشاد النجم أحمد حسام "ميدو" بالمستوى الفني المميز الذى يظهر به التونسي حمزة المثلوثي خلال الفترة الماضية مع الزمالك بعد فترة التوقف.

وقال ميدو فى برنامجه الصباحي "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "حمزة المثلوثي يعتبر صفقة جديدة للزمالك خلال الفترة الماضية بعد فترة التوقف واستعاد مستواه المعهود الذى كان يقدمه مه نادي الصفاقسي التونسي وعرضياته سحرية".

وأضاف: "المثلوثي تحركاته مميزة واللاعبين تجده بسهوله داخل الملعب فهو ظهرت شخصيته بعد فترة التوقف وفقدان وزنه مؤخرا واعتبره من افضل اللاعببن بالزمالك خلال الفترة الماضية".

وحصل المثلوثي على لقب رجل مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري، بتصويت الجماهير.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم، الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وذلك استعدادا للقاء وادي دجلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

وعقب التدريب من المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق لمدة يومين استعدادا للقاء دجلة.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، باستاد الإسماعيلية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 70 نقطة يحتل بها صدارة الدوري.