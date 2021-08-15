عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: المثلوثي صفقة جديدة لـ الزمالك

ميدو
ميدو

أشاد النجم أحمد حسام "ميدو" بالمستوى الفني المميز الذى يظهر به التونسي حمزة المثلوثي خلال الفترة الماضية مع الزمالك بعد فترة التوقف.

وقال ميدو فى برنامجه الصباحي "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "حمزة المثلوثي يعتبر صفقة جديدة للزمالك خلال الفترة الماضية بعد فترة التوقف واستعاد مستواه المعهود الذى كان يقدمه مه نادي الصفاقسي التونسي وعرضياته سحرية".

وأضاف: "المثلوثي تحركاته مميزة واللاعبين تجده بسهوله داخل الملعب فهو ظهرت شخصيته بعد فترة التوقف وفقدان وزنه مؤخرا واعتبره من افضل اللاعببن بالزمالك خلال الفترة الماضية".

وحصل المثلوثي على لقب رجل مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري، بتصويت الجماهير.

ميدو: الإسماعيلي لم يظهر بمستوى جيد أمام الزمالك لهذا السبب

موسيماني يرد على تصريحات مدرب الزمالك بشأن مباريات الأهلي القادمة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم، الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وذلك استعدادا للقاء وادي دجلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

وعقب التدريب من المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق لمدة يومين استعدادا للقاء دجلة.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، باستاد الإسماعيلية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 70  نقطة يحتل بها صدارة الدوري.

الزمالك احمد حسام ميدو حمزة المثلوثى المثلوثي الدوري المصري الاسماعيلي

ترشيحاتنا

ميدو: فوز الزمالك على الإسماعيلي يقرب الدورى من ميت عقبة

ميدو: المثلوثي صفقة جديدة لـ الزمالك

بعد سنوات من المعاناة.. وزير النقل ومحافظ القاهرة يفتتحان نفق عزبة الوالدة بحلوان..شاهد

تبدأ من 55 ألف ريال .. مواصفات كيا ريو 2021 بالسعودية.. صور

فيسبوك تضيف أهم مزايا واتساب إلى Facebook Messenger

ميدو: الإسماعيلي لم يظهر بمستوى جيد أمام الزمالك لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوباء القاتل يضرب إفريقيا.. كل ما تريد معرفته عن فيروس إيبولا

فيضانات تركيا تحصد أرواح 57 شخصاً

بين مزاعم التفويت وتعليلات الإرهاق.. هل تعمد الإسماعيلي الخسارة أمام الزمالك ؟

السعودية .. أمطار رعدية ورياح نشطة على بعض المناطق

موسيماني يرد على تصريحات مدرب الزمالك بشأن مباريات الأهلي القادمة

الصليب الأحمر اللبناني يكشف عن رقم مرعب لضحايا انفجار عكار

رصاص اخترق الصهريج.. هذا ما كشفته التحقيقات الأولية في حادث انفجار عكار

رضا عبد العال يعلق على شائعات تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

أشياء غير متوقعة.. 8 أعراض تشير إلى نقص فيتامين ب 12

يكفر ذنوب سنة.. فضل وموعد صيام عاشوراء وتاسوعاء

"زايد-3 ".. طلعات جوية لـ مهاجمة الأهداف المعادية فى ختام التدريب المصرى الإماراتى

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

مصطفى الشيمى يكتب: قسمة مطولة

محمود البسيوني يكتب: جزء من الحقيقة

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ