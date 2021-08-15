ميدو: فوز الزمالك على الإسماعيلي يقرب الدورى من ميت عقبة

أكد النجم أحمد حسام "ميدو"٬ أن فوز الزمالك أمس على الإسماعيلي مهم للغاية كخطوة لاستعادة لقب الدوري إلى جدران ميت عقبة مرة أخرى.

وقال ميدو فى برنامجه الصباحي "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "كارتيرون لديه أفضلية فى عملية التدوير بين اللاعبين ووجدنا خلال المباريات الماضية لعب شيكابالا أساسيا ولكنه جلس أمس على دكة البدلاء فالمدرب الفرنسي ناجح فى فرض اسلوبه بين اللاعبين".

وأضاف: "طريقة لعب الإسماعيلي أمس منحت الزمالك فرصة لنقل الكرة بسهولة فى وسط الملعب وإيهاب جلال لعب بتحفظ بسبب الإجهاد الذي يعاني منه".

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم، الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وذلك استعدادا للقاء وادي دجلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

وعقب التدريب من المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق لمدة يومين استعدادا للقاء دجلة.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، باستاد الإسماعيلية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 70 نقطة يحتل بها صدارة الدوري.