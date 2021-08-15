الأول على الثانوية الأزهرية علمي: في كل مادة كنت بحس إن حلمي بيتحقق

قال محمود السيد محمود عبد الفتاح ، الأول على الثانوية الأزهرية شعبة العلمي ، إنه كان يدعوا الله بأن يحصل على هذه الدرجة ، معقبا : " كنت كل محل مادة أحس إن حلمي بيتحقق".

وأضاف محمود السيد محمود ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " : ربنا وفقني في كل الإمتحانات ، وتلقيت المكالمة من شيخ الأزهر ، وكان رد فعلي ممزوج بالخوف والرهبة ، مشيرا : " عاو أدخل طب عسكري " .

في سياق آخر ، لا تزال نتيجة الثانوية العامة 2021 تتسبب في حالة من القلق والتوتر ، ليس عند طلاب الثانوية العامة 2021 فقط ، بل عند أولياء أمورهم ، وذلك مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 التي صارت الآن على الأبواب.

فقبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ، تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استغاثة من أحد أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2021 جاء نصها كالتالي : " لى رجاء من سيادتك ان يكون فيه حل للطلاب اللى غشت ( التليجرام والتليفونات ف حمامات اللجان وخلافه ) .. حرام ياخدوا مجهود اولادنا وياخدوا اماكنهم في الكليات .. دا فيه ظلم كبير لاولادنا اللي تمسكوا بالمبادئ السليمة والأمانة.