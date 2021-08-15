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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأول على الثانوية الأزهرية شعبة العلمي: والدتي من تلقت الخبر.. وعاوز أدخل طب بشري

أحمد محمد جمال سليمان
أحمد محمد جمال سليمان سليمان

قال أحمد محمد جمال سليمان سليمان، الأول على الثانوية الأزهرية شعبة العلمي: "والدتي هي اللي تلقت الخبر من شيخ الأزهر، معقبة: "أمي مصدقتش من الفرحة".

 

وأضاف خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "دي إم سي": “كنت حاطط هدف من أول السنة أن أطلع من الأوائل، وعاوز أدخل طب بشري”.

 

نتيجة الثانوية العامة 2021 مازالت تتسبب في حالة من القلق والتوتر ليس فقط عند طلاب الثانوية العامة 2021 بل عند أولياء أمورهم، وذلك مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 التي صارت الآن على الأبواب.

 

فقبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ، تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استغاثة من أحد أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2021 جاء نصها كالتالي : " لى رجاء من سيادتك ان يكون فيه حل للطلاب اللى غشت ( التليجرام والتليفونات ف حمامات اللجان وخلافه ) .. حرام ياخدوا مجهود اولادنا وياخدوا اماكنهم في الكليات .. دا فيه ظلم كبير لاولادنا اللى تمسكوا بالمبادئ السليمة  والآمنة.

الثانوية الازهرية أحمد محمد جمال سليمان برنامج 8 الصبح اخبار التوك شو شعبة العلمي

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