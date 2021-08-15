كاتب صحفي: البورصات العالمية تعتمد على الاستقرار الاقتصادي لدعم الحكومات

قال عادل السنهورى، مدير تحرير اليوم السابع، إن الفترات الماضية قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى كان تتم الاستعانة بالمسكنات المؤقتة لحل المشاكل الاقتصادية وتأجيلها لفترات كبيرة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى يواجه شعبه دائماً بمنتهى الصراحة والشفافية بحجم المشكلات والتحديات التى تواجهها مصر ومعه خارطة الأمل لحل الأزمات.



وأضاف "السنهورى"، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن المراحل الدراسية التعليمية تحتاج لعودة برامج التربية القومية ومسابقات الوعى الوطنى، لافتا إلى أن محور اهتمام القيادة السياسية تعتمد على بناء الانسان بالتوازى مع التنمية والتعمير .



وأشار إلى أن البورصات العالمية تعتمد بدورها على الاستقرار الاقتصادى بالاضافة لدعم الحكومات لأسواق المال ، لافتا إلى أن البورصة هى مرآة اقتصاديات الدول .



يذكر أن محمد فريد رئيس البورصة المصرية، قد صرح أمس تعليقا على إعلان الرئيس السيسي بطرح العاصمة الإدارية في البورصة، بأن تصريح الرئيس السيسي في غاية الاهمية لأن طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة نقلة نوعية في أحجام الأصول المتاحة للتداول أمام المصريين .



وأضاف محمد فريد أن تمكين جموع المتعاملين في البورصة المصرية للاستفادة من مشاريع الدولة المصرية" ، لافتا إلى أن الدولة تؤكد تعاملها بشفافية فيما يتعلق بمشروعات العاصمة الإدارية لأن عملية قيد في أي شركة في البورصة يكون هناك حد معين للقوائم المالية لتلك الشركات ".

واكمل محمد فريد :" الدولة تسعى لتعظيم أصولها بطريقة شفافية ومصداقية كبيرة "، مضيفا:" بنك الاستثمار يقوم بالتمهيد للاكتتاب والشركة الراغبة في القيد تتجه إلى الجهات التي يرخص لها الترويج لعملية الاكتتاب وتقوم بجلب قانوني لمراجعة كل العقود المتواجدة في الشركة ".

ولفت محمد فريد :" شركات محاسبة متخصصة تقوم بفحص القوائم المالية الخاصة بالشركة الراغبة في الطرح بالبورصة ويتم فحص الشؤون الإدارية للشركة كي يصدر تقرير مجمع لكل ما لدى الشركة من التزامات وما لديها من أصول ".

وأكمل محمد فريد :" بنك الاستثمار يقوم بترويج للشركة الراغبة في الطرح بالبورصة في الداخل والخارج ويتم الإعلان عن طلبات الاستثمار في شركة العاصمة الإدارية وتدخل الشركة في عملية التسجيل والقيد في البورصة ويتم طرحها للتداول ".

وتابع محمد فريد :" طرح شركات مملوكة للدولة في البورصة هي الطريقة الأنسب للاستفادة المواطنين"، مضيفا:" عندما يتم طرح العاصمة الإدارية بالبورصة سيكون أكبر طرح لـ شركة بالبورصة المصرية ".

