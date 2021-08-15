عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: البورصات العالمية تعتمد على الاستقرار الاقتصادي لدعم الحكومات

عادل السنهورى ، مدير
عادل السنهورى ، مدير تحرير اليوم السابع

قال عادل السنهورى، مدير تحرير اليوم السابع، إن الفترات الماضية قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى كان تتم الاستعانة بالمسكنات المؤقتة لحل المشاكل الاقتصادية وتأجيلها لفترات كبيرة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى يواجه شعبه دائماً بمنتهى الصراحة والشفافية بحجم المشكلات والتحديات التى تواجهها مصر ومعه خارطة الأمل لحل الأزمات.


وأضاف "السنهورى"، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن  المراحل الدراسية التعليمية تحتاج لعودة برامج التربية القومية ومسابقات الوعى الوطنى، لافتا إلى أن محور اهتمام القيادة السياسية تعتمد على بناء الانسان بالتوازى مع التنمية والتعمير .


وأشار إلى أن البورصات العالمية تعتمد بدورها  على الاستقرار الاقتصادى بالاضافة لدعم الحكومات لأسواق المال ، لافتا إلى أن البورصة هى مرآة اقتصاديات الدول .


يذكر أن  محمد فريد رئيس البورصة المصرية، قد صرح أمس  تعليقا على إعلان الرئيس السيسي بطرح العاصمة الإدارية في البورصة، بأن  تصريح الرئيس السيسي في غاية الاهمية  لأن طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة نقلة نوعية في أحجام الأصول المتاحة للتداول أمام المصريين .


وأضاف  محمد فريد أن تمكين جموع  المتعاملين في البورصة المصرية للاستفادة من مشاريع الدولة المصرية" ، لافتا إلى أن الدولة تؤكد تعاملها بشفافية فيما يتعلق بمشروعات العاصمة الإدارية لأن عملية قيد في  أي شركة في البورصة يكون هناك حد معين للقوائم المالية لتلك الشركات ".

 

واكمل محمد فريد :"  الدولة تسعى لتعظيم أصولها بطريقة شفافية ومصداقية كبيرة "، مضيفا:"  بنك الاستثمار يقوم بالتمهيد للاكتتاب والشركة الراغبة في القيد   تتجه إلى الجهات التي يرخص لها الترويج لعملية الاكتتاب  وتقوم بجلب قانوني لمراجعة كل العقود المتواجدة في الشركة ".

 

ولفت محمد فريد :"  شركات محاسبة متخصصة تقوم بفحص القوائم المالية الخاصة بالشركة  الراغبة في الطرح بالبورصة ويتم فحص الشؤون الإدارية للشركة كي يصدر  تقرير مجمع لكل ما لدى الشركة من التزامات وما لديها من أصول ".

 

وأكمل محمد فريد :" بنك الاستثمار  يقوم بترويج  للشركة الراغبة في الطرح بالبورصة في الداخل والخارج  ويتم الإعلان عن طلبات الاستثمار في شركة العاصمة الإدارية  وتدخل الشركة في عملية التسجيل والقيد في البورصة ويتم طرحها للتداول ".

 

وتابع محمد فريد :"  طرح شركات مملوكة للدولة في البورصة هي الطريقة الأنسب للاستفادة المواطنين"، مضيفا:" عندما يتم طرح العاصمة الإدارية بالبورصة سيكون أكبر طرح لـ شركة بالبورصة المصرية ".
 

عادل السنهوري الرئيس السيسي محمد فريد رئيس البورصة المصرية الاقتصاد الاستثمار المشكلات والتحديات

ترشيحاتنا

مساحتها وموعد تسليمها.. كل ما تريد معرفته عن شقق الموظفين بمدينة بدر

الهروب الكبير.. المسئولون الأفغان بكابول يفرّون إلى باكستان خوفا من بطش طالبان

تطورات حريق ولاية كاليفورنيا.. أوامر بإخلاء المزيد من السكان

نائب محافظ القاهرة: إزالة 106 عقارات بعزبة أبو قرن وتسكين 266 أسرة بمشروع «معا»

الآن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالرقم القومي

الرئاسة الأفغانية: سماع دوي إطلاق نار في محيط العاصمة كابول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوباء القاتل يضرب إفريقيا.. كل ما تريد معرفته عن فيروس إيبولا

نتيجة الثانوية العامة 2021 ..شوقي: الغشاشين مش هياخدوا أماكن المجتهدين في الكليات

بين مزاعم التفويت وتعليلات الإرهاق.. هل تعمد الإسماعيلي الخسارة أمام الزمالك ؟

فيضانات تركيا تحصد أرواح 57 شخصاً

سلالة جديدة أشد فتكا.. العلماء يحذرون من كارثة بسبب فيروس كورونا

موسيماني يرد على تصريحات مدرب الزمالك بشأن مباريات الأهلي القادمة

رضا عبد العال يعلق على شائعات تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

الحياة الكريمة أهم.. ملخص كلمة السيسي في افتتاح مشروعات بدر |فيديوجراف

أشياء غير متوقعة.. 8 أعراض تشير إلى نقص فيتامين ب 12

يكفر ذنوب سنة.. فضل وموعد صيام عاشوراء وتاسوعاء

"زايد-3 ".. طلعات جوية لـ مهاجمة الأهداف المعادية فى ختام التدريب المصرى الإماراتى

المزيد

ساحة رأي

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

مصطفى الشيمى يكتب: قسمة مطولة

محمود البسيوني يكتب: جزء من الحقيقة

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ