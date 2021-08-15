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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توتنهام يستضيف مانشستر سيتي في قمة الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي

توتنهام ضد مانشستر
توتنهام ضد مانشستر سيتي

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير، نظيره مانشستر سيتي، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساءً، على استاد “توتنهام” بختام الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وما زال سيتي حامل اللقب هو الطرف الأبرز في الوقت الحالي والمرشح للحفاظ على لقبه بعد التعاقد مع جاك جريليش في صفقة قياسية بالدوري.
وانضم قائد أستون فيلا جاك جريليش مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، في صفقة هي الأغلى في البريميرليج.

ويتطلع سيتي للتطور دائما وعدم الاعتماد على مجده السابق.

لكن آمال جوارديولا في المجد القاري تعتمد على سيطرة محلية ثابتة وسيكون الدفاع عن لقب الدوري، ذا أهمية قصوى.

في المقابل يدخل توتنهام الموسم، بإدارة فنية جديدة تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو إيسبرتو سانتو.

لكن موسم توتنهام ليس له ملامح حتى الآن، في ظل التقارير التي تشير إلى رحيل هاري كين الذي يرغب في الانتقال للسيتي.

الدوري الإنجليزي البريميرليج مانشستر سيتي توتنهام هاري كين جوارديولا

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